Papildu nauda drošībai – EIB plāno plašāk finansēt aizsardzības nozares uzņēmumus

EIB finansējumu varēs izmantot arī sauszemes robežu aizsardzībai, militārajai mobilitātei, kritiskās infrastruktūras attīstībai, atmīnēšanas un attīrīšanas no piesārņojuma nodrošināšanai, kosmosa, kiberdrošības, prettrokšņa tehnoloģiju, militārā aprīkojuma, jūras gultnes infrastruktūras aizsardzībai un pētniecībai.

Šīs izmaiņas nozīmētu, ka aizsardzība un drošība kļūs par vienu no bankas galvenajiem sabiedriskās politikas mērķiem līdzās kohēzijai un ilgtspējai, stāsta EIB prezidente, kura iecerētos grozījumus rosinās apstiprināt 21. martā gaidāmajā EIB Direktoru padomes sanāksmē.

Šobrīd EIB izvērtē 14 projektus aizsardzības un drošības stiprināšanas jomās, to apstiprināšana gaidāma tuvākajos mēnešos. Kā vienu no tiem Kalviņjo min militārās nometnes izveidi Lietuvā, kurā paredzēts izvietot Vācijas bruņoto spēku brigādi NATO pakļautībā netālu no robežas ar Baltkrieviju.