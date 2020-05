Banku krīzes Latvijā piedzīvotas ne reizi vien, bet tikai vienu reizi jaunāko laiku vēsturē nebūtībā aizgājusi tā brīža lielākā Latvijas banka. Tiek lēsts, ka “Bankas Baltija” sabrukums pirms ceturtdaļgadsmita skāra katru trešo ģimeni Latvijā, kas tolaik jau bija sākusi atgūties no naudas reformas un hiperinflācijas. Cita aiz citas Latvijā savas pārstāvniecības atvēra plaši pazīstami ārvalstu uzņēmumi, bet Latvijas valdība gatavojās iesniegt pieteikumu uzņemšanai Eiropas Savienībā.

Īsumā • Vidējā alga tikai par 13 latiem pārsniedz iztikas minimumu vienam cilvēkam, vidējā pensija – divkārt mazāka par iztikas minimumu. • Četrās no piecām mājsaimniecībām nav personiskās automašīnas. • Pirms “Bankas Baltija” kraha kopējais noguldījumu apjoms sasniedz 938 miljonus ASV dolāru, nepilna pusgada laikā tas sarūk gandrīz uz pusi. • Algu izmaksa kavējas, jo 342 pašvaldību konti iesaldēti “Bankā Baltija”, bet Valsts kasē trūkst naudas. “Iestrēgst” arī pensiju izmaksai paredzētā nauda.

1995. gadā aprit pieci gadi, kopš Augstākā padome pieņēmusi deklarāciju “Par Latvijas Republikas valstiskās neatkarības atjaunošanu”. Pagātnē palicis gan barikāžu laiks, gan 1991. gada augusta pučs, pamazām sāk piemirsties arī piedzīvotais saimnieciskais šoks. 1994. gadā gada vidējā inflācija jeb patēriņa cenu kāpums sasniedz vairs tikai 26,3%. Tīrais nieks salīdzinājumā ar 1993. gadā piedzīvoto cenu pieaugumu, kas mēneša griezumā tikai divus mēnešus gadā noslīdēja zem 100% atzīmes, bet 1993. gada oktobrī sasniedza pat 108,8%. Taču 1995. gadā tā jau ir pagātne. Ļaudis ir apraduši ar nacionālo valūtu – latu. To pašu, kura ieviešanas dēļ ļaudīm nācās apjaust jaunu realitāti – atalgojums par visa mēneša darbu izmērāms ne vairs “repšiku” paciņās, bet vien pāris banknotēs. 1993. un 1994. gada sākumā minimālā alga bija vien nieka 15 lati. 1994. gadā tās apmērs teju dubultojās – no 1. aprīļa minimālās mēnešalgas saņēmējs jau pelnīja 22,5 latus mēnesī, bet no 1. oktobra minimālās algas likme pieauga jau līdz 28 latiem mēnesī.