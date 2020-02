2019. gadā apdrošināšanas tirgus Latvijā piedzīvojis izaugsmi par 7,5%

2019. gadā apdrošināšanas tirgus Latvijā piedzīvojis mērenu izaugsmi – parakstīto prēmiju apjoms gada laikā ir pieaudzis par 7,5%, sasniedzot 555,1 miljonu eiro. Savukārt izmaksāto atlīdzību apjoms kāpis par 24,5%, sasniedzot 366 miljonus eiro, liecina Latvijas Apdrošinātāju asociācijas (LAA) apkopotie dati.

Straujākā izaugsme pērn bijusi īpašuma apdrošināšanas jomā – prēmijas augušas par 18,2%, savukārt atlīdzības – par 162,9%. Lai arī atlīdzību kāpumu ietekmēja viens apdrošināšanas gadījums, kad klientam izmaksāta rekordliela atlīdzība pēc ugunsgrēka, prēmiju pieaugums liecina par vispārēju intereses pieaugumu par īpašuma apdrošināšanu. Kopumā īpašuma apdrošināšanā parakstītas prēmijas par 77,6 miljoniem eiro, kas veido 14% no tirgus. Savukārt atlīdzībās izmaksāts 76,1 miljons eiro, kas ir 20,8% no tirgus.

Straujāku kāpumu atsākusi arī dzīvības apdrošināšana, kas ir lielākais apdrošināšanas veids gan pēc parakstīto prēmiju, gan izmaksāto atlīdzību apjoma, bet bija sabremzējusies 2018. gadā nodokļu reformas ietekmē. Prēmijas šajā apdrošināšanas veidā pērn bijušas 128,3 miljoni eiro, kas ir par 11% vairāk nekā 2018. gadā un veido 23,1% no tirgus. Atlīdzībās dzīvības apdrošināšanā izmaksāti 80,3 miljoni eiro, kas ir par 17% vairāk nekā gadu iepriekš.

Pastāvīgi augošs veids ir veselības apdrošināšana, prēmiju apjoms pērn tajā bijis 95 miljoni eiro, kas ir par 6,8% vairāk nekā gadu iepriekš. Zīmīgi, ka veselības apdrošināšanas atlīdzības aug divreiz straujāk nekā prēmijas – atlīdzībās 2019. gadā izmaksāti 69,5 miljoni eiro, kas ir par 14,5% vairāk nekā 2018. gadā. Tas viennozīmīgi apliecina, cik lielā mērā cilvēki arvien vairāk izmanto privāti apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus valsts apmaksāto vietā.

Vairāk apdrošināmies ceļojumiem

Lai arī apjoma ziņā ceļojumu apdrošināšanas nozare nav starp pašiem lielākajiem apdrošināšanas veidiem, pērn tā piedzīvojusi strauju kāpumu – parakstīto prēmiju apjoms bijis 13,9 miljoni eiro, un tas ir 25,7% pieaugums. Atlīdzībās šajā apdrošināšanas veidā izmaksāti 3,7 miljoni eiro, kas ir par 9,8% vairāk nekā 2018. gadā.

"Dzīvības un veselības apdrošināšana tradicionāli aug dinamiski, bet 2019. gada galvenā iezīme ir īpašuma apdrošināšanas straujais pieaugums gan parakstīto prēmiju, gan izmaksāto atlīdzību ziņā. Tas apliecina, ka klienti novērtē apdrošināšanas nozīmi un vairāk rūpējas par savu īpašumu. Kopumā pērnā gada izaugsme bija prognozētajā apmērā, taču skaitļi vien neatspoguļo apdrošināšanas attīstību. Nozarē notiek nozīmīgas kvalitatīvas pārmaiņas, lai piemērotos klientu prasībām – attīstās attālinātie apkalpošanas kanāli un IT sistēmas, tiek papildināti polišu segumi un piedāvāti jauni apdrošināšanas veidi," komentē LAA prezidents Jānis Abāšins.

Top 5 apdrošināšanas veidi Latvijā pēc parakstīto prēmiju apmēra:

Dzīvības apdrošināšana – 128,3 miljoni eiro (23,1% no tirgus, +11%)

OCTA – 104 miljoni eiro (18,7% no tirgus, -2,3%)

Veselības apdrošināšana – 95 miljoni eiro (17,1% no tirgus, +6,8%)

KASKO – 91,2 miljoni eiro (16,4% no tirgus, +3,9%)

Īpašuma apdrošināšana – 77,6 miljoni eiro (14% no tirgus, +18,2%)

Top 5 apdrošināšanas veidi Latvijā pēc izmaksāto atlīdzību apmēra:

Dzīvības apdrošināšana – 80,3 miljoni eiro (21,9% no tirgus, +17%)

Īpašuma apdrošināšana – 76,1 miljons eiro (20,8% no tirgus, +162,9%)

Veselības apdrošināšana – 69,5 miljoni eiro (19% no tirgus, +14,5%)

KASKO – 58,9 miljoni eiro (16,1% no tirgus, +3,3%)

OCTA – 57,3 miljoni eiro (15,7% no tirgus, -0,9%)

Datu avots: Sākotnējie, SKDS apkopotie dati par Latvijas Republikā darbojošos trīs riska apdrošinātāju (Balta, Baltijas Apdrošināšanas Nams un BTA Baltic) un sešu ārvalstu riska apdrošinātāju filiāļu (Compensa, ERGO, Gjensidige, If Apdrošināšana, Seesam, Swedbank P&C), kā arī divu dzīvības apdrošinātāju (CBL Life un SEB Life and Pension Baltic) un četru ārvalstu dzīvības apdrošinātāju filiāļu (Compensa Life, ERGO Life, Mandatum Life, Swedbank Life) darbības rezultātiem Latvijas teritorijā. OCTA apdrošināšanas veidā izmantoti LTAB dati.