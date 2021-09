'AB City' atpirks 'Olainfarm' akcijas par 9,26 eiro par akciju

Ņemot vērā plānoto zāļu ražotājas AS "Olainfarm" 14.oktobra akcionāru sapulces lēmumu par akciju izslēgšanu no biržas, veselības uzņēmumu grupas "Repharm" mātesuzņēmums AS "AB City" ievietojis "Nasdaq Riga" biržā akciju pirkšanas uzdevumu par cenu 9,26 eiro, kas tiks uzturēts, līdz sāksies obligātā akciju atpirkšana, teikts uzņēmuma paziņojumā biržai.

Paziņojumā teikts, ka "AB City" kontrolē ir 48,1% no "Olainfarm" balsstiesībām, un saskaņā ar Finanšu instrumentu tirgus likumu pirms akciju izslēgšanas no regulēta tirgus ir jāveic obligāta akciju atpirkšana.

Pēc "AB City" aprēķiniem akciju atpirkšanas cena būs 9,26 eiro par katru akciju.

"Ņemot vērā, ka pasaules un Baltijas kapitāla tirgos ir vērojama negatīva tendence un cenu svārstīguma pieaugums, lai samazinātu iespēju, ka "Olainfarm" mazākuma akcionāri un slikti informēti ieguldītāji veiks darījumus ar "Olainfarm" akcijām par zemāku cenu nekā obligāta akciju atpirkšanā, "AB City" ievietojis "Nasdaq Riga" biržā akciju pirkšanas uzdevumu par cenu 9,26 eiro, kas tiks uzturēts līdz sāksies obligāta akciju atpirkšana," teikts paziņojumā.

"AB City" ieskatā šāds solis kalpos finanšu tirgus stabilitātei, nodrošinās mazākuma akcionāru tiesības uz taisnīgu samaksu par viņiem piederošiem akcijām, uzlabos kapitāla aprīti un likviditāti Latvijas kapitāla tirgū.

Jau ziņots, ka "Olainfarm" akcionāri oktobra vidū lems par uzņēmuma akciju izslēgšanu no biržas, teikts uzņēmuma paziņojumā biržai "Nasdaq Riga". Uzņēmuma ārkārtas akcionāru sapulce sasaukta 14.oktobrī plkst.11.

Jautājums par "Olainfarm" akciju izslēgšanu no regulētā tirgus un citi jautājumi darba kārtībā iekļauti pēc akcionāra SIA "Olmafarm", kas pārstāv 42,56% no "Olainfarm" pamatkapitāla, pieprasījuma.

"Olainfarm" valde vērš akcionāru uzmanību, ka akcionāram, kurš šajā jautājumā balsojis "par", var rasties tiesiskas sekas, tas ir, pienākums izteikt obligāto akciju atpirkšanas piedāvājumu atbilstoši Finanšu instrumentu tirgus likumam.

"Olainfarm" nodarbojas ar gatavo zāļu formu, farmaceitisko preparātu un uztura bagātinātāju, kā arī ar ķīmisko vielu un aktīvo farmaceitisko ingredientu ražošanu. "Olainfarm" lielākais akcionārs ir "Olmafarm" (42,56%), kas vienādās daļās pieder Valērija Maligina mantiniecēm - Irinai Maliginai, Annai Emīlijai Maliginai un Nikai Saveļjevai.

Tomēr FKTK padome atļāva "AB City" izteikt "Olainfarm" akciju atpirkšanas obligāto piedāvājumu, jo "AB City" uz netiešas līdzdalības pamata bija ieguvusi no "Olainfarm" akcijām izrietošās balsstiesības, kas veidoja 30,85% no balsstiesīgo akciju kopskaita. "AB City" akciju atpirkšanas obligātajā piedāvājumā un papildus izsludinātajā akciju pārdošanas iespējā palielināja līdzdalību "Olainfarm" kapitālā līdz 48,1%.

"Olainfarm" koncerna apgrozījums pagājušajā gadā bija 122,157 miljoni eiro, kas ir par 11% mazāk nekā 2019.gadā, savukārt koncerna peļņa samazinājās 2,3 reizes un bija 9,478 miljoni eiro.

"Olainfarm" akcijas kotē "Nasdaq Riga" oficiālajā sarakstā.