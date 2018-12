'ABLV Bank' aktīvi novembrī atgūti 91,402 miljonu eiro apmērā

Likvidējamās "ABLV Bank" likvidatori novembrī atguvuši aktīvus 91,402 miljonu eiro apmērā, kas ir par 38,7% vairāk nekā mēnesi iepriekš, liecina oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" publicētais pārskats.

Tostarp no atgūtajiem/pārdotajiem vērtspapīriem atgūti 63,249 miljoni eiro, no izsniegtajiem kredītiem atgūts 26,021 miljons eiro, no aizdevumiem kredītiestādēm - 2,124 miljoni eiro, bet no kustamās un citas mantas pārdošanas - astoņi tūkstoši eiro.

Tādējādi kopš 2018. gada 13. jūnija, kad sākās bankas pašlikvidācijas process, "ABLV Bank" likvidatori atguvuši kopumā 261,25 miljonus eiro.

Vienlaikus "ABLV Bank" likvidācijas izdevumi novembrī bija 3,012 miljonu eiro apmērā, tostarp darbiniekiem izmaksājamā darba samaksa un izmaksājamie atlaišanas pabalsti, iekļaujot nodokļus, bija 1,687 miljoni eiro, naudas un finanšu instrumentu glabāšanas izdevumi - 556 tūkstoši eiro, nepieciešamie izdevumi bankas mantas uzturēšanai un nepieciešamo darba telpu uzturēšanai likvidācijas laikā - 317 tūkstoši eiro, likvidatoru atlīdzība, iekļaujot nodokļus, - 134 tūkstoši eiro, bet uzraudzības un regulatīvie izdevumi - 96 tūkstoši eiro.

Tādējādi kopš bankas pašlikvidācijas procesa sākuma "ABLV Bank" likvidācijas izdevumi veido kopumā 18,261 miljonu eiro.

Pārskats arī liecina, ka 2018. gada 30. novembrī "ABLV Bank" bija noguldījumi 1,6 miljardu eiro apmērā, emitētie parastie vērtspapīri - 302,355 miljonu eiro apmērā, bet pakārtotās saistības bija 140,146 miljonu eiro apmērā.

"ABLV Bank" kasē un prasībās uz pieprasījumu pret centrālajam bankām šogad novembra beigās bija 1,022 miljardi eiro, kredītos banka bija izsniegusi 713,843 miljonus eiro, bankas prasības pret kredītiestādēm bija 288,573 miljoni eiro, ieguldījumi radniecīgo un asociēto uzņēmumu pamatkapitālā - 165,985 miljoni eiro, bet ieguldījumi vērtspapīros bija 145,537 miljoni eiro.

Kopumā "ABLV Bank" aktīvi 30. novembrī bija 2,374 miljardu eiro apmērā.

Savukārt bankas kapitāls un rezerves novembra beigās bija 311,471 miljons eiro, tostarp iepriekšējo periodu uzkrātā peļņa bija 127,637 miljoni eiro, bet pārskata perioda zaudējumi bija 41,651 miljona eiro apmērā.

"ABLV Bank" ārpusbilances saistības un iespējamās saistības novembra beigās bija 13,034 miljonu eiro apmērā.

Jau vēstīts, ka Eiropas Centrālā banka no 12. jūlija ir anulējusi "ABLV Bank" izsniegto licenci.

Maksimālai klientu un kreditoru interešu aizstāvībai un, ņemot vērā Eiropas Centrālās bankas lēmumu par likvidācijas procesa sākšanu, "ABLV Bank" akcionāri ārkārtas sapulcē 2018.gada 26.februārī nolēma pašlikvidēties, savukārt FKTK padome 2018. gada 12. jūnijā atļāva "ABLV Bank" sākt pieteikto pašlikvidācijas procesu.

"ABLV Bank" problēmas radās pēc ASV Finanšu ministrijas Finanšu noziegumu apkarošanas tīklu ("FinCEN") februāra vidū paziņotā, ka tā plāno noteikt sankcijas "ABLV Bank" par naudas atmazgāšanas shēmām, kas palīdzējušas Ziemeļkorejas kodolieroču programmai, kā arī nelegālām darbībām Azerbaidžānā, Krievijā un Ukrainā. "FinCEN" publiskotajā ziņojumā arī teikts, ka "ABLV Bank" vadība līdz 2017.gadam izmantojusi kukuļdošanu, lai ietekmētu amatpersonas Latvijā, cenšoties novērst pret to vērstas tiesiskas darbības un mazinātu draudus savām augsta riska darbībām.