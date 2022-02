Advokātu birojs 'Cobalt' kļūst par 'Nasdaq First North' sertificēto konsultantu

No 2022. gada 23. februāra zvērinātu advokātu birojs “Cobalt” kļuvis par sertificēto konsultantu “Nasdaq First North” tirgū Latvijā.

Sertificētā konsultanta statusa iegūšana ļauj "Cobalt" konsultēt uzņēmumus ar ambīcijām ienākt "First North tirgū" Latvijā. Sertificētā konsultanta uzdevums ir sniegt atbalstu uzņēmumam sagatavošanās procesā, kā arī sniegt nepieciešamo atbalstu un konsultācijas pēc iekļaušanas "First North" tirgū.

"Kapitāla piesaistes pievilcība caur biržu uzņēmēju redzējumā būtiski pieaug, un tas nozīmē, ka profesionāla padomdevēja atbalsts uzņēmumiem IPO ceļā uz biržu būs nozīmīgs veiksmes faktors," norāda "Nasdaq Riga" valdes priekšsēdētāja Daiga Auziņa-Melalksne.

"Darījumi kapitāla tirgos ir pieskaitāmi pie "Cobalt" prakses jomām, kurā saskatām lielu potenciālu mūsu klientiem sekmēt to biznesa attīstību jaunā līmenī. "First North" tirgus ir kļuvis par progresīvu kapitāla piesaistes platformu, paverot arvien plašākam komersantu lokam pieeju jauniem finanšu avotiem. Iegūto "First North" sertificētā konsultanta statusu uztveram kā nozīmīgu papildinājumu mūsu pakalpojumu spektrā un ceram, ka jau tuvākā nākotnē ar šo instrumentu palīdzību mums būs iespēja veicināt klientu biznesa mērķu sasniegšanu," pauž "Cobalt" partneris Edgars Lodziņš.

"Cobalt" ir cieši integrēta advokātu biroju pārrobežu apvienība, kas sniedz juridiskos pakalpojumus Baltijā un Baltkrievijā, apvienojot vairāk nekā 250 advokātus, juristus un administrācijas darbiniekus.

"Nasdaq First North" tirgus ir piemērots augošiem uzņēmumiem izaugsmes kapitāla piesaistīšanai un atpazīstamības veicināšanai, saņemot visas publiska uzņēmuma priekšrocības. Savukārt investoriem "First North" tirgus sniedz iespēju piedalīties uzņēmuma izaugsmes stāstā. "First North" ir alternatīvais tirgus, kas var kalpot par pirmo soli ceļā uz regulēto tirgu. "First North" sertificētie konsultanti ir finanšu nozares un biznesa konsultāciju speciālisti, kuri ir apmeklējuši biržas organizēto "First North" apmācību kursu.

"Nasdaq Baltija" ir reģionāls vērtspapīru tirgus, kas ietver "Nasdaq Tallinn", "Nasdaq Riga" un "Nasdaq Vilnius" biržas, kā arī "Nasdaq CSD" centrālo vērtspapīru depozitāriju.