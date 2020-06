Aizņemas vairāk nekā 130 miljonus eiro 'Latvijas elektrisko tīklu' saistību refinansēšanai

"SEB banka" ir noslēgusi aizdevuma līgumu ar AS "Augstsprieguma tīkls" (AST) par finansējuma piešķiršanu 116,2 miljoni eiro apmērā un overdrafta līgumu par 20 miljoniem eiro. Iegūtos līdzekļus AST izmantos AS "Latvijas elektriskie tīkli" (LET) saistību refinansēšanai pēc LET akciju ieguldīšanas AST pamatkapitālā, informē banka.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Kā nākamais solis plānota LET pievienošana AST līdz 31.12.2020. Tādējādi ir noslēdzies vairākus gadus ilgušais process par AST aktīvu pārņemšanu no AS "Latvenergo" koncerna, kas tika darīts ar mērķi, lai nodrošinātu, ka ar 2020. gada 1. jūliju sāktu darboties jaunais elektroenerģijas pārvades sistēmas pārvaldības modelis.

"SEB bankas" valdes loceklis Ints Krasts teic, ka šis ir stratēģiski nozīmīgs projekts. Tādējādi AST ir kļuvis par patstāvīgu, neatkarīgu pārvades sistēmas operatoru.

Savukārt AST valdes priekšsēdētājs Varis Boks, norāda, ka "SEB banka" piedāvāja labāko finansējuma modeli AST un Latvijas elektroenerģijas patērētājiem. No LET pārņemto saistību refinansēšana ļaus AST realizēt plānotos attīstības projektus efektīvāk un sniegs finanšu ekonomiju pārvades tīkla attīstībā.

Kopš 2011. gada, kad Eiropas Savienības dalībvalstīm bija jāveic pārvades sistēmas operatoru nodalīšana no vēsturiskajiem energoapgādes monopoliem, pārvades sistēmas operatora funkcijas pilda AST, bet darbībai nepieciešamie aktīvi tika nomāti no LET. Reorganizācijas procesā AST pārņems arī visas LET saistības. No enerģētikas politikas īstenošanas puses raugoties, šis ir racionāls solis pārvades sistēmas darbībā, tai skaitā arī elektroenerģijas tirgus attīstībā un turpmākā integrācijā ES.