Akcijas cena Eiropā kāpj, ASV krīt

Eiropas un ASV akciju biržās trešdien bija dažādas tendences.

Kamēr Eiropas biržās dominēja cenu kāpums, aiz okeāna akciju cenas lielākoties saruka, reaģējot uz Federālās rezervju sistēmas (FRS) vadītāja Džeroma Pauela izteikumiem, ka ASV centrālā banka, visticamāk, turpinās paaugstināt bāzes procentlikmi nolūkā cīnīties pret inflāciju.

Šomēnes FRS saglabāja procentlikmi nemainīgu, tomēr, runājot pasaules centrālo banku un ekonomistu sanāksmē Sintrā, Portugālē, Pauels kliedēja izskanējušos pieņēmumus, ka FRS Atvērtā tirgus komiteja turpmāk varētu palielināt procentlikmi katrā otrajā sēdē, nevis katrā sanāksmē, kā līdz šim.

"[Monetārā] politika nav bijusi pietiekami ierobežojoša pietiekami ilgi," sacīja Pauels.

FRS vadītāja teiktais vecināja ASV dolāra kursa kāpumu.

Naftas cenas pieauga pēc ziņām, ka pagājušajā nedēļā ASV naftas rezerves sarukušas par 9,6 miljoniem barelu.

ASV biržu indekss "Dow Jones Industrial Average" trešdien samazinājās par 0,2% līdz 33 852,66 punktiem, indekss "Standard & Poor's 500" saruka par mazāk nekā 0,1% līdz 4376,86 punktiem un indekss "Nasdaq Composite" kāpa par 0,3% līdz 13 591,75 punktiem.

Londonas biržas indekss FTSE 100 trešdien palielinājās par 0,5% līdz 7500,49 punktiem, Frankfurtes biržas indekss DAX pieauga par 0,6% līdz 15 949,00 punktiem, bet Parīzes biržas indekss CAC 40 palielinājās par 1% līdz 7286,32 punktiem.

Ņujorkas biržas elektroniskajā tirdzniecībā WTI markas jēlnaftas cena trešdien kāpa par 2,7% līdz 69,56 ASV dolāriem par barelu. "Brent" markas jēlnaftas cena Londonas biržā pieauga par 2,4% līdz 74,03 dolāriem par barelu.

Nīderlandes biržā "Title Transfer Facility" (TTF) dabasgāzes cena trešdien saruka par 1,1% līdz 34,13 eiro par megavatstundu.

Eiro vērtība pret ASV dolāru trešdien kritās no 1,0961 līdz 1,0917 dolāriem par eiro, britu mārciņas vērtība pret ASV dolāru saruka no 1,2749 līdz 1,2637 dolāriem par mārciņu, bet ASV dolāra vērtība pret Japānas jenu palielinājās no 144,07 līdz 144,47 jenām par dolāru. Eiro vērtība pret britu mārciņu kāpa no 85,97 līdz 86,36 pensiem par eiro.