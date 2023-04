Akcijas gan krīt, gan aug

Akciju cenas pasaules biržās otrdien mainījās dažādos virzienos, tirgiem apsverot to, kā jaunas ekonomikas vājuma pazīmes ietekmēs centrālo banku politiku procentlikmju jomā.

Analītiķi minēja datus par ASV rūpnieciskās aktivitātes zemāko līmeni kopš 2020.gada maija un jaunu ASV darba piedāvājumu skaita samazināšanos kā jaunāko pazīmi par pasaules lielākās ekonomikas atdzišanu.

Investori arī ņēma vērā "JPMorgan Chase" vadītāja Džeimija Daimona vēstuli akcionāriem, kurā brīdināts, ka banku krīze "vēl nav beigusies" un ka inflācija var saglabāties augstā līmenī, tādējādi pagarinot augstāku procentlikmju periodu.

Britu mārciņas vērtība pret ASV dolāru sasniedza 10 mēnešu augstāko līmeni, ko veicināja labi Lielbritānijas ekonomikas dati.

Neskaidrās perspektīvas sekmēja pieprasījumu pēc zelta, kura cena sasniedza gada augstāko līmeni, pieaugot par 2% līdz 2040 ASV dolāriem par unci.

ASV biržu indekss "Dow Jones Industrial Average" otrdien kritās par 0,6% līdz 33 402,38 punktiem, indekss "Standard & Poor's 500" saruka par 0,6% līdz 4100,60 punktiem, bet indekss "Nasdaq Composite" samazinājās par 0,7% līdz 12 126,33 punktiem.

Londonas biržas indekss FTSE 100 otrdien kritās par 0,5% līdz 7634,52 punktiem, Frankfurtes biržas indekss DAX 30 pieauga par 0,1% līdz 15 603,47 punktiem, bet Parīzes biržas indekss CAC 40 nemainījās un bija 7344,96 punkti.

Ņujorkas biržas elektroniskajā tirdzniecībā WTI markas jēlnaftas cena otrdien pieauga par 0,4% līdz 80,71 ASV dolāram par barelu. "Brent" markas jēlnaftas cena Londonas biržā nemainījās un bija 84,94 dolāri par barelu.

Nīderlandes biržā "Title Transfer Facility" (TTF) dabasgāzes cena otrdien kritās par 9,34% līdz 46,57 eiro par megavatstundu.

Eiro vērtība pret ASV dolāru otrdien pieauga no 1,0908 līdz 1,0963 dolāriem par eiro, britu mārciņas vērtība pret ASV dolāru kāpa no 1,2420 līdz 1,2498 dolāriem par mārciņu, bet ASV dolāra vērtība pret Japānas jenu samazinājās no 132,35 līdz 131,65 jenām par dolāru. Eiro vērtība pret britu mārciņu kritās no 87,79 līdz 87,65 pensiem par eiro.