Akciju biržās krītas, naftas cenas pieaug

Naftas cenas pasaulē pirmdien pieauga pēc Saūda Arābijas paziņojuma par ieguves apjoma samazināšanu. Akciju cenas ASV un Eiropas biržās kritās, bet Āzijas biržās pārsvarā palielinājās.

Naftas ieguvējvalstu alianse OPEC+ svētdien sanāksmē Vīnē nolūkā nepieļaut naftas cenu kritumu vienojās 2024.gadā samazināt naftas ieguves apmēra mērķrādītāju vēl par 1,4 miljoniem barelu dienā.

Savukārt Saūda Arābija paziņoja, ka šogad jūlijā samazinās ieguves apmēru par vienu miljonu barelu dienā un vajadzības gadījumā šo ieguves apmēra samazinājumu var pagarināt. Līdz ar to Saūda Arābija jūlijā iegūs deviņus miljonus barelu naftas dienā.

Tokijas biržas indekss pieauga par 2,2%, sasniedzot trīs gadu desmitu augstāko līmeni, un arī citu Āzijas biržu indeksi lielākoties pieauga.

Savukārt Eiropas biržu indeksi samazinājās, un kritās arī galvenie ASV biržu indeksi pēc pagājušonedēļ sasniegtiem maksimumiem.

Akciju cenu kāpumu Volstrītā pagājušonedēļ veicināja vienošanās par ASV valsts parāda griestu pagaidu atcelšanu, kā arī piektdien publicēti ASV nodarbinātības dati. Tomēr pirmdien publicēts ASV pakalpojumu sektora aktivitātes rādītājs par maija mēnesi parādīja lēnāko izaugsmi kopš decembra.

ASV biržu indekss "Dow Jones Industrial Average" pirmdien kritās par 0,6% līdz 33 562,86 punktiem, indekss "Standard & Poor's 500" saruka par 0,2% līdz 4273,79 punktiem, bet indekss "Nasdaq Composite" samazinājās par 0,1% līdz 13 229,43 punktiem.

Londonas biržas indekss FTSE 100 pirmdien kritās par 0,1% līdz 7599,99 punktiem, Frankfurtes biržas indekss DAX saruka par 0,5% līdz 15 963,89 punktiem, bet Parīzes biržas indekss CAC 40 samazinājās par 1,0% līdz 7200,91 punktam.

Ņujorkas biržas elektroniskajā tirdzniecībā WTI markas jēlnaftas cena pirmdien pieauga par 0,6% līdz 72,15 ASV dolāriem par barelu. "Brent" markas jēlnaftas cena Londonas biržā kāpa par 0,8% līdz 76,71 dolāram par barelu.

Nīderlandes biržā "Title Transfer Facility" (TTF) dabasgāzes cena pirmdien pieauga par 20,22% līdz 28,48 eiro par megavatstundu.

Eiro vērtība pret ASV dolāru pirmdien pieauga no 1,0708 līdz 1,0714 dolāriem par eiro, britu mārciņas vērtība pret ASV dolāru saruka no 1,2453 līdz 1,2431 dolāram par mārciņu, bet ASV dolāra vērtība pret Japānas jenu samazinājās no 139,92 līdz 139,54 jenām par dolāru. Eiro vērtība pret britu mārciņu pieauga no 85,98 līdz 86,15 pensiem par eiro.