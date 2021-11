Akciju cenām pārsvarā novērojams pieaugums

Akciju cenas pasaules biržās piektdien pārsvarā kāpa, noslēdzot uz pozitīvas nots tirdzniecības nedēļu, kurā inflācijas draudi uztrauca investorus, bet ne tik daudz, lai izjauktu kāpumu biržās.

Visi trīs galvenie Volstrītas indeksi pieauga. Palielinājās arī Frankfurtes un Parīzes biržu indeksi, bet Londonas biržas indekss kritās.

Šī bija otrā pēc kārtas kāpuma diena Volstrītā, valdot sajūtai, ka tirgus dalībnieki trešdien varbūt pārmērīgi reaģēja uz ASV inflācijas datiem.

Piektdien publicēts Mičiganas Universitātes pārskats liecināja, ka ASV patērērāju noskaņojums sarucis līdz 10 gadu zemākajm līmenim pēc bažām, ka augošā inflācija samazina pirktspēju.

Ekonomisti gan uzskatīja, ka šis noskaņojums var uzlaboties, kad tiks atrisinātas globālā piedāvājuma problēmas.

Piektdien publicēti dati arī liecināja, ka Vācijas vairumtirdzniecības cenas oktobrī kāpušas par 15,2% salīdzinājumā ar pērno oktobri. Tas bija straujākais kāpums kopš 1974.gada marta.

ASV biržu indekss "Dow Jones Industrial Average" piektdien pieauga par 0,5% līdz 36 100,31 punktam, indekss "Standard & Poor's 500" kāpa par 0,7% līdz 4682,85 punktiem, bet indekss "Nasdaq Composite" palielinājās par 1,0% līdz 15 860,96 punktiem.

Londonas biržas indekss FTSE 100 piektdien kritās par 0,5% līdz 7347,91 punktam, Frankfurtes biržas indekss DAX 30 palielinājās par 0,1% līdz 16 094,07 punktiem, bet Parīzes biržas indekss CAC 40 kāpa par 0,5% līdz 7091,40 punktiem.

Ņujorkas biržas elektroniskajā tirdzniecībā WTI markas jēlnaftas cena piektdien kritās par 1,1% līdz 80,69 ASV dolāriem par barelu. "Brent" markas jēlnaftas cena Londonas biržā saruka par 1,0% līdz 82,04 dolāriem par barelu.

Eiro vērtība pret ASV dolāru piektdien kritās no 1,1449 līdz 1,1445 dolāriem par eiro, britu mārciņas vērtība pret ASV dolāru pieauga no 1,3365 līdz 1,3413 dolāriem par mārciņu, bet ASV dolāra vērtība pret Japānas jenu samazinājās no 114,08 līdz 113,85 jenām par dolāru. Eiro vērtība pret britu mārciņu kritās no 85,66 līdz 85,33 pensiem par eiro.