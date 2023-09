Akciju cenas ASV un Eiropas biržās krītas

Akciju cenas ASV un Eiropas biržās trešdien kritās, jo investoru noskaņojumu nomāca bažas par augstākām naftas cenām un iespējamām jaunām procentlikmju paaugstinašanām.

Pārsteidzoši labi dati par ASV pakalpojumu sektora aktivitāti augustā veicināja ASV Finanšu ministrijas obligāciju ienesīguma palielināšanos, investoriem vērtējot šos datus kā atbalstu ASV Federālās rezervju sistēmas (FRS) viedoklim, ka procentlikmēm jāsaglabājas augstā līmenī ilgāku laiku, atzina "Briefing.com" analītiķi.

Ir gaidāms, ka Eiropas Centrālā banka (ECB) nākamnedēļ paziņos savu jaunāko lēmumu monetārās politikas jomā, bet nedēļu pēc tam to darīs arī Anglijas Banka un FRS.

Jēlnaftas cenas pasaulē turpināja pieaugt pēc Saūda Arābijas un Krievijas paziņojuma, ka tās pagarina naftas ieguves un eksporta apmēra samazinājumu līdz gada beigām.

Vācijas valsts statistikas birojs "Destatis" trešdien ziņoja, ka rūpniecības pasūtījumu apjoms Vācijā jūlijā, salīdzinot ar iepriekšējo mēnesi, samazinājies par 11,7%, tādējādi reģistrēts straujāks kritums par prognozētajiem 4%.

"Apple" akcijas cena kritās par 3,6% pēc laikraksta "Wall Street Journal" ziņas, ka Ķīna aizliedz šī uzņēmuma viedtālruņu lietošanu centrālās valdības iestādēs. Saruka arī "Amazon", "Alphabet" un "Meta" akciju cenas.

ASV biržu indekss "Dow Jones Industrial Average" trešdien kritās par 0,6% līdz 34 443,19 punktiem, indekss "Standard & Poor's 500" saruka par 0,7% līdz 4465,48 punktiem, savukārt indekss "Nasdaq Composite" samazinājās par 1,1% līdz 13 872,47 punktiem.

Londonas biržas indekss FTSE 100 trešdien kritās par 0,2% līdz 7426,14 punktiem, Frankfurtes biržas indekss DAX saruka par 0,2% līdz 15 741,37 punktiem, bet Parīzes biržas indekss CAC 40 samazinājās par 0,8% līdz 7194,09 punktiem.

Ņujorkas biržas elektroniskajā tirdzniecībā WTI markas jēlnaftas cena trešdien pieauga par 1,0% līdz 87,54 ASV dolāriem par barelu. "Brent" markas jēlnaftas cena Londonas biržā palielinājās par 0,6% līdz 90,60 dolāriem par barelu.

Nīderlandes biržā "Title Transfer Facility" (TTF) dabasgāzes cena trešdien kritās par 9,8% līdz 31,08 eiro par megavatstundu.

Eiro vērtība pret ASV dolāru trešdien pieauga no 1,0722 līdz 1,0727 dolāriem par eiro, britu mārciņas vērtība pret ASV dolāru saruka no 1,2564 līdz 1,2504 dolāriem par mārciņu, bet ASV dolāra vērtība pret Japānas jenu samazinājās no 147,72 līdz 147,67 jenām par dolāru. Eiro vērtība pret britu mārciņu pieauga no 85,33 līdz 85,76 pensiem par eiro.