Akciju cenas ASV un Eiropas biržās lielākoties pieaug, bet Āzijas biržās krītas

Akciju cenas ASV un Eiropas pasaules biržās pirmdien lielākoties pieauga, bet Āzijas biržās kritās, bažām par Ķīnas nekustamo īpašumu sektoru nomācot investoru noskaņojumu pirms ASV ekonomikas datu publicēšanas.

Lielo ASV tehnoloģiju kompāniju akciju cenu kāpums pacēla Volstrītas indeksu "Nasdaq Composite" par 1,1%, bet indekss "Dow Jones Industrial Average" pieauga par tikai 0,1%.

Londonas biržas indekss kritās, bet Parīzes un Frankfurtes biržu indeksi palielinājās.

Ķīnas nekustamo īpašumu attīstītāja "Country Garden" akcijas cena saruka par vairāk nekā 18% dažas dienas pēc tā vadītāja Jana Huijaņa paziņojuma, ka uzņēmums "saskaras ar lielākajām grūtībām kopš mūsu izveidošanas".

Pasaules naftas cenas kritās bažās par pieprasījuma vājināšanos Ķīnā. Ir arī neskaidrība par Krievijas solījumu izpildīt solījumus par jēlnaftas ieguves samazināšanu, ņemot vērā tās ekonomiskās situācijas pasliktināšanos, sacīja "SPI Asset Management" analītiķis Stīvens Iniss.

ASV biržu indekss "Dow Jones Industrial Average" pirmdien pieauga par 0,1% līdz 35 307,63 punktiem, indekss "Standard & Poor's 500" kāpa par 0,6% līdz 4489,72 punktiem, savukārt indekss "Nasdaq Composite" palielinājās par 1,1% līdz 13 788,33 punktiem.

Londonas biržas indekss FTSE 100 pirmdien kritās par 0,2% līdz 7507,15 punktiem, Frankfurtes biržas indekss DAX pieauga par 0,5% līdz 15 904,25 punktiem, bet Parīzes biržas indekss CAC 40 palielinājās par 0,1% līdz 7348,84 punktiem.

Ņujorkas biržas elektroniskajā tirdzniecībā WTI markas jēlnaftas cena pirmdien kritās par 0,8% līdz 82,51 ASV dolāram par barelu. "Brent" markas jēlnaftas cena Londonas biržā samazinājās par 0,7% līdz 86,21 dolāram par barelu.

Nīderlandes biržā "Title Transfer Facility" (TTF) dabasgāzes cena pirmdien kritās par 2,45% līdz 34,43 eiro par megavatstundu.

Eiro vērtība pret ASV dolāru pirmdien kritās no 1,0949 līdz 1,0908 dolāriem par eiro, britu mārciņas vērtība pret ASV dolāru saruka no 1,2696 līdz 1,2686 dolāriem par mārciņu, bet ASV dolāra vērtība pret Japānas jenu palielinājās no 144,96 līdz 145,50 jenām par dolāru. Eiro vērtība pret britu mārciņu kritās no 86,23 līdz 85,97 pensiem par eiro.