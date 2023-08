Akciju cenas ASV un Eiropas biržās pārsvarā krītas

Akciju cenas Volstrītā un Eiropas biržās trešdien pārsvarā kritās, ASV Finanšu ministrijas obligāciju ienesīgumam sasniedzot daudzu gadu augstāko līmeni.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

ASV Finanšu ministrijas 10 gadu obligāciju ienesīgums pieauga līdz 4,26%, kas ir augstākais līmenis kopš 2008.gada. Tas pieauga pēc ASV Federālās rezervju sistēmas (FRS) sanāksmes protokola publiskošanas, kurā norādīts uz ievērojamiem riskiem, ka cenu kāpums turpināsies.

Britu mārciņas vērtība pieauga pēc Lielbritānijas inflācijas datu publiskošanas. Gada inflācija Lielbritānijā jūlijā samazinājusies līdz 6,8% salīdzinājumā ar 7,9% jūnijā, tādējādi reģistrēts zemākais līmenis kopš 2022.gada februāra, trešdien paziņoja valsts statistikas birojs.

Inflācijas līmenis Lielbritānijā tomēr ir augstākais G7 valstu vidū, un tās samazinājums var nebūt pietiekams, lai novērstu jaunu procentlikmju celšanu septembrī.

ASV biržu indekss "Dow Jones Industrial Average" trešdien kritās par 0,5% līdz 34 765,74 punktiem, indekss "Standard & Poor's 500" saruka par 0,8% līdz 4404,33 punktiem, savukārt indekss "Nasdaq Composite" samazinājās par 1,2% līdz 13 474,63 punktiem.

Londonas biržas indekss FTSE 100 trešdien kritās par 0,4% līdz 7356,88 punktiem, Frankfurtes biržas indekss DAX pieauga par 0,1% līdz 15 789,45 punktiem, bet Parīzes biržas indekss CAC 40 samazinājās par 0,1% līdz 7260,25 punktiem.

Ņujorkas biržas elektroniskajā tirdzniecībā WTI markas jēlnaftas cena trešdien kritās par 2,0% līdz 79,38 ASV dolāriem par barelu. "Brent" markas jēlnaftas cena Londonas biržā samazinājās par 1,7% līdz 83,45 dolāriem par barelu.

Nīderlandes biržā "Title Transfer Facility" (TTF) dabasgāzes cena trešdien kritās par 2,65% līdz 37,78 eiro par megavatstundu.

Eiro vērtība pret ASV dolāru trešdien kritās no 1,0905 līdz 1,0880 dolāriem par eiro, britu mārciņas vērtība pret ASV dolāru pieauga no 1,2705 līdz 1,2725 dolāriem par mārciņu, bet ASV dolāra vērtība pret Japānas jenu palielinājās no 145,57 līdz 146,33 jenām par dolāru. Eiro vērtība pret britu mārciņu kritās no 85,83 līdz 85,48 pensiem par eiro.