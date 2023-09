Akciju cenas ASV un Eiropas biržās pārsvarā krītas

Akciju cenas ASV un Eiropas biržās otrdien pārsvarā kritās, investoriem gaidot svarīgu ASV inflācijas datu publiskošanu un turpinot bažīties par Ķīnas ekonomiku.

Volstrītas indekss "Nasdaq Composite" kritās par 1,0%, mazinoties optimismam par lielajiem tehnoloģiju uzņēmumiem, un saruka arī indeksi "Dow Jones Industrial Average" un "Standard & Poor's 500".

Eiropā Parīzes un Frankfurtes biržu indeksi samazinājās, bet Londonas biržas indekss nedaudz pieauga.

"Apple" akcijas cena kritās par vairāk nekā 1,7%, un samazinājās arī "Amazon" un "Alphabet" akciju cenas.

ASV inflācijas datu publiskošana trešdien dos investoriem svarīgu norādi par to, vai Federālā rezervju sistēma (FRS) nākamnedēļ paaugstinās procentlikmes.

FRS kopš pagājušā gada marta ir 11 reizes pacēlusi procentlikmes, mēģinot kontrolēt augošo inflāciju. Jūlijā tās galvenā procentlikme tika pacelta līdz augstākajam līmenim 22 gadu laikā.

ASV biržu indekss "Dow Jones Industrial Average" otrdien kritās par 0,1% līdz 34 645,99 punktiem, indekss "Standard & Poor's 500" saruka par 0,6% līdz 4461,90 punktiem, savukārt indekss "Nasdaq Composite" samazinājās par 1,0% līdz 13 773,61 punktam.

Londonas biržas indekss FTSE 100 otrdien pieauga par 0,4% līdz 7527,53 punktiem, Frankfurtes biržas indekss DAX kritās par 0,5% līdz 15 715,53 punktiem, bet Parīzes biržas indekss CAC 40 samazinājās par 0,4% līdz 7252,88 punktiem.

Ņujorkas biržas elektroniskajā tirdzniecībā WTI markas jēlnaftas cena otrdien pieauga par 1,8% līdz 88,84 ASV dolāriem par barelu. "Brent" markas jēlnaftas cena Londonas biržā kāpa par 1,6% līdz 92,06 dolāriem par barelu.

Nīderlandes biržā "Title Transfer Facility" (TTF) dabasgāzes cena otrdien kritās par 3,2% līdz 34,70 eiro par megavatstundu.

Eiro vērtība pret ASV dolāru otrdien kritās no 1,0752 līdz 1,0732 dolāriem par eiro, britu mārciņas vērtība pret ASV dolāru saruka no 1,2511 līdz 1,2492 dolāriem par mārciņu, bet ASV dolāra vērtība pret Japānas jenu palielinājās no 146,56 līdz 147,15 jenām par dolāru. Eiro vērtība pret britu mārciņu pieauga no 85,87 līdz 85,88 pensiem par eiro.