Akciju cenas ASV un Eiropas biržās pieaug, naftas cenas krītas

Akciju cenas ASV un Eiropas biržās pirmdien pieauga, tirgiem reaģējot uz ziņu, ka bijušais Lielbritānijas finanšu ministrs Riši Sunaks kļūs par šīs valsts premjerministru.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Eiropas biržās bija kāpums par spīti datiem, ka Lielbritānija un Vācija virzās uz recesiju.

Volstrītā akciju cenas pieauga otro tirdzniecības sesiju pēc kārtas, ko sekmēja ne tikai pazīmes par Lielbritānijas politiskās dzīves normalizēšanos, bet arī optimisms par kompāniju peļņu.

Optimismu tirgos veicināja arī ziņas, ka Eiropas gāzes cenas ir četru mēnešu zemākajā līmenī. Nīderlandes gāzes TTF cena pirmoreiz kopš jūnija noslīdēja zem 100 eiro līdz 96,50 eiro par megavatstundu.

Grupas "Energi Danmark" analītiķi izskaidroja gāzes cenu kritumu ar mēreniem laikapstākļiem Eiropā un lieliem gāzes uzkrājumiem pirms ziemas.

Naftas cenas kritās bažās par ekonomikas recesiju.

ASV biržu indekss "Dow Jones Industrial Average" pirmdien pieauga par 1,3% līdz 31 499,62 punktiem, indekss "Standard & Poor's 500" kāpa par 1,2% līdz 3797,34 punktiem, bet indekss "Nasdaq Composite" palielinājās par 0,9% līdz 10 952,61 punktam.

Londonas biržas indekss FTSE 100 pirmdien pieauga par 0,6% līdz 7013,99 punktiem, Frankfurtes biržas indekss DAX 30 kāpa par 1,6% līdz 12 931,45 punktiem, bet Parīzes biržas indekss CAC 40 palielinājās par 1,6% līdz 6131,36 punktiem.

Ņujorkas biržas elektroniskajā tirdzniecībā WTI markas jēlnaftas cena pirmdien kritās par 0,6% līdz 85,05 ASV dolāriem par barelu. "Brent" markas jēlnaftas cena Londonas biržā saruka par 0,3% līdz 93,26 dolāriem par barelu.

Eiro vērtība pret ASV dolāru pirmdien pieauga no 0,9863 līdz 0,9876 dolāriem par eiro, britu mārciņas vērtība pret ASV dolāru kāpa no 1,1258 līdz 1,1281 dolāram par mārciņu, bet ASV dolāra vērtība pret Japānas jenu palielinājās no 147,65 līdz 148,95 jenām par dolāru. Eiro vērtība pret britu mārciņu pieauga no 87,26 līdz 87,56 pensiem par eiro.