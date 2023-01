Akciju cenas ASV un Eiropas biržās svārstās

Akciju cenas ASV un Eiropas biržās otrdien svārstījās, investoriem apsverot globālas recesijas iespējamību šogad un lielākam skaitam uzņēmumu publicējot ziņojumus par savu peļņu.

Akciju cenas kopš gada sākuma lielākoties ir kāpušas, Ķīnas ekonomikai atkalatveroties pēc stingriem Covid-19 lokdauniem un tirgiem cerot uz centrālo banku politikas maiņu pēc agresīvām procentlikmju celšanām ar mērķi iegrožot inflāciju.

"Rodas neliela nervozitāte par to, ka akciju tirgū kāpums bijis par strauju un ir paredzams kritums atpakaļ," sacīja "Briefing.com" tirgus analītiķis Patriks O'Hērs.

Augstu enerģijas izmaksu sekas parādīja otrdien publicēti dati, ka Lielbritānijas valdības parāds decembrī turpinājis pieaugt, valdībai subsidējot gāzes un elektrības rēķinus mājsaimniecībām un uzņēmumiem.

ASV biržu indekss "Dow Jones Industrial Average" otrdien pieauga par 0,3% līdz 33 733,96 punktiem, indekss "Standard & Poor's 500" kritās par 0,1% līdz 4016,95 punktiem, bet indekss "Nasdaq Composite" samazinājās par 0,3% līdz 11 334,27 punktiem.

Londonas biržas indekss FTSE 100 otrdien kritās par 0,4% līdz 7757,36 punktiem, Frankfurtes biržas indekss DAX 30 saruka par mazāk nekā 0,1% līdz 15 093,11 punktiem, bet Parīzes biržas indekss CAC 40 palielinājās par 0,3% līdz 7050,48 punktiem.

Ņujorkas biržas elektroniskajā tirdzniecībā WTI markas jēlnaftas cena otrdien kritās par 1,8% līdz 80,13 ASV dolāriem par barelu. "Brent" markas jēlnaftas cena Londonas biržā saruka par 2,3% līdz 86,13 dolāriem par barelu.

Eiro vērtība pret ASV dolāru otrdien pieauga no 1,0872 līdz 1,0889 dolāriem par eiro, britu mārciņas vērtība pret ASV dolāru kritās no 1,2379 līdz 1,2337 dolāriem par mārciņu, bet ASV dolāra vērtība pret Japānas jenu samazinājās no 130,67 līdz 130,17 jenām par dolāru. Eiro vērtība pret britu mārciņu pieauga no 87,83 līdz 88,23 pensiem par eiro.