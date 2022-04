Akciju cenas aug Volstrītā, bet krītas Eiropas biržās; naftas cenas kāpj

Akciju cenas Volstrītā ceturtdien pieauga, investoriem pārvērtējot akciju novērtējumus saistībā ar ASV Federālās rezervju sistēmas (FRS) stingrāku monetāro politiku inflācijas iegrožošanai.

Eiropas biržās akciju cenas kritās, Eiropas Centrālās bankas (ECB) administratoriem nepanākot vienprātību par tālāko rīcību.

Naftas cenas pieauga pēc trešdienas krituma, kuru bija izraisījušas bažas par jēlnaftas pieprasījuma samazināšanos ekonomiku lēnākas izaugsmes dēļ. Bažas par pieprasījumu palielināja Covid-19 gadījumu skaita pieaugums Ķīnā.

Naftas cenas ir kāpušas pēc Krievijas iebrukuma Ukrainā un rietumvalstu sankciju noteikšanas pret Krieviju šī iebrukuma dēļ.

Centrālajām bankām fokusējoties uz inflācijas ierobežošanu, investori gatavojas straujām ASV procentlikmju celšanām.

ASV biržu indekss "Dow Jones Industrial Average" ceturtdien pieauga par 0,3% līdz 34 583,57 punktiem, indekss "Standard & Poor's 500" kāpa par 0,4% līdz 4500,21 punktam, bet indekss "Nasdaq Composite" palielinājās par 0,1% līdz 13 897,30 punktiem.

Londonas biržas indekss FTSE 100 ceturtdien kritās par 0,5% līdz 7551,81 punktam, Frankfurtes biržas indekss DAX 30 saruka par 0,5% līdz 14 078,15 punktiem, bet Parīzes biržas indekss CAC 40 samazinājās par 0,6% līdz 6461,68 punktiem.

Ņujorkas biržas elektroniskajā tirdzniecībā WTI markas jēlnaftas cena ceturtdien pieauga par 0,9% līdz 97,13 ASV dolāriem par barelu. "Brent" markas jēlnaftas cena Londonas biržā palielinājās par 0,3% līdz 101,34 dolāriem par barelu.

Eiro vērtība pret ASV dolāru ceturtdien kritās no 1,0896 līdz 1,0880 dolāriem par eiro, britu mārciņas vērtība pret ASV dolāru pieauga no 1,3069 līdz 1,3071 dolāram par mārciņu, bet ASV dolāra vērtība pret Japānas jenu palielinājās no 123,80 līdz 123,95 jenām par dolāru. Eiro vērtība pret britu mārciņu kritās no 83,37 līdz 83,17 pensiem par eiro.