Akciju cenas Eiropas un Āzijas biržās pārsvarā pieaug, naftas cenas kāpj

Akciju cenas Eiropas un Āzijas biržās pirmdien pārsvarā pieauga, investoriem daļēji atgūstot optimismu pēc pagājušās nedēļas kritumiem finanšu tirgos, kurus izraisīja bažas, ka procentlikmju celšana var novest pie recesijas.

Volstrīta pirmdien bija slēgta, jo ASV bija Neatkarības dienas brīvdiena.

"Nedēļai sākoties, pasaules finanšu tirgos ir parādījies optimisms," sacīja "Hargreaves Lansdown" vecākā investīciju un tirgu analītiķe Suzanna Strītere.

"City Index" analītiķis Favads Razakzada brīdināja, ka kritums pasaules finanšu tirgos vēl var turpināties.

ASV biržu indeksi "Dow Jones Industrial Average", "Standard & Poor's 500" un "Nasdaq Composite" pirmdien nemainījās, jo biržās bija brīvdiena.

Londonas biržas indekss FTSE 100 pirmdien pieauga par 0,9% līdz 7232,65 punktiem, Frankfurtes biržas indekss DAX 30 kritās par 0,3% līdz 12 773,38 punktiem, bet Parīzes biržas indekss CAC 40 palielinājās par 0,4% līdz 5954,65 punktiem.

Ņujorkas biržas elektroniskajā tirdzniecībā WTI markas jēlnaftas cena pirmdien pieauga par 1,8% līdz 110,37 ASV dolāriem par barelu. "Brent" markas jēlnaftas cena Londonas biržā kāpa par 1,9% līdz 113,78 dolāriem par barelu.

Eiro vērtība pret ASV dolāru pirmdien pieauga no 1,0414 līdz 1,0431 dolāram par eiro, britu mārciņas vērtība pret ASV dolāru kāpa no 1,2095 līdz 1,2116 dolāriem par mārciņu, bet ASV dolāra vērtība pret Japānas jenu palielinājās no 135,21 līdz 135,69 jenām par dolāru. Eiro vērtība pret britu mārciņu kritās no 86,10 līdz 86,09 pensiem par eiro.