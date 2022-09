Akciju cenas eirozonas biržās krītas, eiro vērtība pret ASV dolāru sarūk

Akciju cenas eirozonas biržās pirmdien kritās, bet eiro vērtība pret ASV dolāru sasniedza jaunu 20 gadu zemāko līmeni, valdot bažām par enerģētikas krīzi Eiropā pēc Krievijas gāzes koncerna "Gazprom" paziņojuma, ka tas tehnisku problēmu dēļ neatsāks gāzes piegādi pa gāzesvadu "Nord Stream".

Dabasgāzes cenas pieauga gandrīz par trešdaļu, un kāpa arī naftas cenas pēc naftas ieguvējvalstu alianses OPEC+ pirmdienas vienošanās oktobrī nedaudz samazināt naftas ieguvi, šādi vēršoties pret naftas cenu krišanos.

Gāzes krīze skāra arī britu mārciņu, kuras vērtība uz brīdi nokritās līdz 1,1444 ASV dolāriem par mārciņu, kas bija zemākā vērtība pēcpandēmijas posmā. Britu mārciņas vērtība tirdzniecības sesijas beigās sasniedza 1,1507 dolārus par mārciņu pēc tam, kad tika apstiprināts, ka Borisu Džonsonu Lielbritānijas premjerministra amatā nomainīs Liza Trasa.

"Notiekošie Krievijas centieni padarīt energoresursu piegādes par ieroci turpina palielināt lejupslīdes riskus Eiropas ekonomikām un eiro," sacīja finanšu pakalpojumu grupas MUFG valūtu analītiķis Lī Hārdmens.

Eiro vērtība uz brīdi nokritās līdz 0,9878 dolāriem par eiro, kas bija zemākā vērtība kopš 2002.gada decembra, lai gan ir gaidāms, ka Eiropas Centrālā banka (ECB) ceturtdien atkal pacels procentlikmes, cīnoties pret inflācijas kāpumu.

Eiro vērtība pret ASV dolāru kopš gada sākuma ir sarukusi par apmēram13%.

ASV biržu indeksi "Dow Jones Industrial Average", "Standard & Poor's 500" un "Nasdaq Composite" pirmdien nemainījās, jo ASV bija brīvdiena un akciju tirgi bija slēgti.

Londonas biržas indekss FTSE 100 pirmdien pieauga par mazāk nekā 0,1% līdz 7287,43 punktiem, Frankfurtes biržas indekss DAX 30 kritās par 2,2% līdz 12 760,78 punktiem, bet Parīzes biržas indekss CAC 40 samazinājās par 1,2% līdz 6093,22 punktiem.

Ņujorkas biržas elektroniskajā tirdzniecībā WTI markas jēlnaftas cena pirmdien pieauga par 3,0% līdz 89,44 ASV dolāriem par barelu. "Brent" markas jēlnaftas cena Londonas biržā kāpa par 3,1% līdz 95,93 dolāriem par barelu.

Eiro vērtība pret ASV dolāru pirmdien kritās no 0,9954 līdz 0,9921 dolāram par eiro, britu mārciņas vērtība pret ASV dolāru saruka no 1,1509 līdz 1,1507 dolāriem par mārciņu, bet ASV dolāra vērtība pret Japānas jenu palielinājās no 140,20 līdz 140,53 jenām par dolāru. Eiro vērtība pret britu mārciņu kritās no 86,48 līdz 86,22 pensiem par eiro.