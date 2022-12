Akciju cenas kāpj ASV, bet krītas Eiropas biržās

Akciju cenas pirmdien pieauga Volstrītā, bet kritās Eiropas un Āzijas biržās, investoriem gaidot šonedēļ paredzētos centrālo banku lēmumus par procentlikmēm.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

ASV dolāra vērtība pret citām svarīgajām valūtām pieauga. Naftas cenas palielinājās pēc pagājušās nedēļas krasajiem kritumiem.

Analītiķi gaida, kad ASV Federālā rezervju sistēma (FRS) un Eiropas Centrālā banka (ECB) šonedēļ savās sanāksmēs paziņos par procentlikmju paaugstināšanu. Anglijas Banka gatavojas devītajai procentlikmju celšanai pēc kārtas, tās politikas veidotājiem mēģinot samazināt inflāciju, kas sasniegusi vairāku gadu desmitu augstākos līmeņus.

"Ir gaidāms, ka ECB, FRS un Anglijas Banka pacels procentlikmes par 50 bāzes punktiem," sacīja "Interactive Investor" investīciju vadītāja Viktorija Skolara.

ASV biržu indekss "Dow Jones Industrial Average" pirmdien pieauga par 1,6% līdz 34 005,04 punktiem, indekss "Standard & Poor's 500" kāpa par 1,4% līdz 3990,56 punktiem, bet indekss "Nasdaq Composite" palielinājās par 1,3% līdz 11 143,74 punktiem.

Londonas biržas indekss FTSE 100 pirmdien kritās par 0,4% līdz 7445,97 punktiem, Frankfurtes biržas indekss DAX 30 saruka par 0,5% līdz 14 306,63 punktiem, bet Parīzes biržas indekss CAC 40 samazinājās par 0,4% līdz 6650,55 punktiem.

Ņujorkas biržas elektroniskajā tirdzniecībā WTI markas jēlnaftas cena pirmdien pieauga par 3,0% līdz 73,17 ASV dolāriem par barelu. "Brent" markas jēlnaftas cena Londonas biržā kāpa par 2,5% līdz 77,99 dolāriem par barelu.

Eiro vērtība pret ASV dolāru pirmdien kritās no 1,0546 līdz 1,0539 dolāriem par eiro, britu mārciņas vērtība pret ASV dolāru kāpa no 1,2262 līdz 1,2268 dolāriem par mārciņu, bet ASV dolāra vērtība pret Japānas jenu palielinājās no 136,57 līdz 137,66 jenām par dolāru. Eiro vērtība pret britu mārciņu kritās no 85,90 līdz 85,87 pensiem par eiro.