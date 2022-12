Akciju cenas kāpj, ASV dolāra vērtība krītas

Akciju cenas ASV un Eiropas biržās otrdien pieauga, bet ASV dolāra vērtība kritās, ASV inflācijas tempam palēninoties vairāk, nekā bija gaidīts, kas ASV Federālajai rezervju sistēmai (FRS) paver iespēju piebremzēt procentlikmju celšanu.

ASV patēriņa cenas gada griezumā pieauga par 7,1% novembrī salīdzinājumā ar 7,7% oktobrī, liecina ASV Nodarbinātības ministrijas dati. Patēriņa cenu indekss (CPI), kuru analītiķi bija prognozējuši augstākā līmenī, ir uzmanīgi vērots inflācijas rādītājs.

Ir gaidāms, ka FRS trešdien paaugstinās procentlikmes par 50 bāzes punktiem, kas ir mazāks paaugstinājums nekā iepriekšējās četras reizes.

Zemāka inflācija un zemākas procentlikmes ir labvēlīgas uzņēmumiem.

Akciju cenas Eiropas biržās pieauga pēc ASV inflācijas datu publicēšanas. Palielinājās arī galvenie Volstrītas indeksi.

Iespējamība, ka FRS piebremzēs procentlikmju paaugstināšanu, bija nelabvēlīga ASV dolāra vērtībai. ASV dolāra vērtība pret citām svarīgajām valūtām kritās par vairāk nekā vienu procentu, bet šis kritums vēlāk samazinājās.

ASV dolāra vērtības kritums veicināja naftas cenu palielināšanos.

ASV biržu indekss "Dow Jones Industrial Average" otrdien pieauga par 0,3% līdz 34 108,64 punktiem, indekss "Standard & Poor's 500" kāpa par 0,7% līdz 4019,65 punktiem, bet indekss "Nasdaq Composite" palielinājās par 1,0% līdz 11 256,81 punktam.

Londonas biržas indekss FTSE 100 otrdien pieauga par 0,8% līdz 7502,89 punktiem, Frankfurtes biržas indekss DAX 30 kāpa par 1,3% līdz 14 497,89 punktiem, bet Parīzes biržas indekss CAC 40 palielinājās par 1,4% līdz 6744,98 punktiem.

Ņujorkas biržas elektroniskajā tirdzniecībā WTI markas jēlnaftas cena otrdien pieauga par 0,7% līdz 73,66 ASV dolāriem par barelu. "Brent" markas jēlnaftas cena Londonas biržā kāpa par 3,4% līdz 80,68 dolāriem par barelu.

Eiro vērtība pret ASV dolāru otrdien pieauga no 1,0539 līdz 1,0635 dolāriem par eiro, britu mārciņas vērtība pret ASV dolāru kāpa no 1,2268 līdz 1,2366 dolāriem par mārciņu, bet ASV dolāra vērtība pret Japānas jenu samazinājās no 137,66 līdz 135,59 jenām par dolāru. Eiro vērtība pret britu mārciņu pieauga no 85,87 līdz 85,96 pensiem par eiro.