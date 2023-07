Akciju cenas kāpj, ASV dolāra vērtība samazinās

Akciju cenas pasaules biržās ceturtdien pieauga un eiro vērtība pret ASV dolāru sasniedza 17 mēnešu augstāko līmeni, jo ASV inflācijas samazināšanās vairoja cerības, ka ASV Federālā rezervju sistēma (FRS) drīz varētu izbeigt procentlikmju paaugstināšanas kampaņu.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

ASV investorus iedrošināja ne tikai inflācijas samazināšanās, bet arī citi ekonomikas dati un uzņēmumu peļņas rādītāji.

Pieaug pārliecība, ka ASV ekonomika izvairīsies no recesijas, ka FRS ir tuvu procentlikmju paaugstināšanas izbeigšanai, un ka otrajā pusgadā notiks atgriešanās pie uzņēmumu peļņas pieauguma, sacīja "Briefing.com" analītiķis Patriks O'Hērs.

Eiro vērtība pret ASV dolāru pārsniedza 1,12 ASV dolārus par eiro, kas ir augstākais līmenis kopš 2022. gada februāra. Britu mārciņas vērtība pret ASV dolāru pakāpās virs 1,31 dolāra par eiro līdz 16 mēnešu augstākajam līmenim.

ASV biržu indekss "Dow Jones Industrial Average" ceturtdien palielinājās par 0,1% līdz 34 395,14 punktiem, indekss "Standard & Poor's 500" pieauga par 0,9% līdz 4510,04 punktiem, savukārt indekss "Nasdaq Composite" kāpa par 1,6% līdz 14 138,57 punktiem.

Londonas biržas indekss FTSE 100 ceturtdien palielinājās par 0,3% līdz 7440,21 punktam, Frankfurtes biržas indekss DAX pieauga par 0,7% līdz 16 141,03 punktiem, bet Parīzes biržas indekss CAC 40 kāpa par 0,5% līdz 7369,80 punktiem.

Ņujorkas biržas elektroniskajā tirdzniecībā WTI markas jēlnaftas cena ceturtdien pieauga par 1,5% līdz 76,89 ASV dolāriem par barelu. "Brent" markas jēlnaftas cena Londonas biržā kāpa par 1,6% līdz 81,36 dolāriem par barelu.

Nīderlandes biržā "Title Transfer Facility" (TTF) dabasgāzes cena ceturtdien kritās par 0,12% līdz 26,61 eiro par megavatstundu.

Eiro vērtība pret ASV dolāru ceturtdien palielinājās no 1,1129 līdz 1,1230 dolāriem par eiro, britu mārciņas vērtība pret ASV dolāru pieauga no 1,2988 līdz 1,3134 dolāriem par mārciņu, bet ASV dolāra vērtība pret Japānas jenu samazinājās no 138,50 līdz 138,03 jenām par dolāru. Eiro vērtība pret britu mārciņu kritās no 85,69 līdz 85,47 pensiem par eiro.