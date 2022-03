Akciju cenas kāpj cerībā uz Ukrainas miera sarunām, naftas cenas krītas

Akciju cenas ASV un Eiropas biržās otrdien pieauga, bet naftas cenas kritās, progresam miera sarunās starp Krieviju un Ukrainu vairojot cerības par kara beigām.

Abas karojošās puses norādīja uz progresu Turcijā notikušajās sarunās. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis norādīja uz "pozitīviem" signāliem, bet piebilda, ka Ukraina "nemazinās mūsu aizsardzības centienus".

Krievija pēc sarunām paziņoja, ka samazinās karadarbību Kijivas apkaimē, un pieļāva Krievijas un Ukrainas prezidentu tikšanās iespējamību.

"Tā ir pirmā reize šī konflikta laikā, kad esam redzējuši kādas pazīmes par karadarbības samazināšanu jebkādā formā no Krievijas puses," sacīja bankas SEB analītiķis Bjerne Šīldrops.

Naftas cenas turpināja kristies, un Ņujorkas biržas elektroniskajā tirdzniecībā WTI markas jēlnaftas cena uz neilgu laiku noslīdēja zem 100 ASV dolāriem par barelu.

ASV biržu indekss "Dow Jones Industrial Average" otrdien pieauga par 1,0% līdz 35 294,19 punktiem, indekss "Standard & Poor's 500" kāpa par 1,2% līdz 4631,60 punktiem, bet indekss "Nasdaq Composite" palielinājās par 1,8% līdz 14 619,64 punktiem.

Londonas biržas indekss FTSE 100 otrdien pieauga par 0,9% līdz 7537,25 punktiem, Frankfurtes biržas indekss DAX 30 kāpa par 2,8% līdz 14 820,33 punktiem, bet Parīzes biržas indekss CAC 40 palielinājās par 3,1% līdz 6792,16 punktiem.

Ņujorkas biržas elektroniskajā tirdzniecībā WTI markas jēlnaftas cena otrdien kritās par 1,6% līdz 104,24 ASV dolāriem par barelu. "Brent" markas jēlnaftas cena Londonas biržā samazinājās par 2,0% līdz 110,23 dolāriem par barelu.

Eiro vērtība pret ASV dolāru otrdien pieauga no 1,0985 līdz 1,1090 dolāriem par eiro, britu mārciņas vērtība pret ASV dolāru kāpa no 1,3088 līdz 1,3094 dolāriem par mārciņu, bet ASV dolāra vērtība pret Japānas jenu samazinājās no 123,86 līdz 122,77 jenām par dolāru. Eiro vērtība pret britu mārciņu pieauga no 83,93 līdz 84,66 pensiem par eiro.