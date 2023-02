Akciju cenas kāpj cerībās uz inflācijas tempu palēnināšanos

Akciju cenas ASV un Eiropas biržās pirmdien pieauga, investoriem fokusējoties uz prognozēm par inflācijas tempu palēnināšanos Lielbritānijā un ASV.

"Tiek gaidīts, ka inflācijas tempi būs nedaudz palēninājušies, kad ASV un Lielbritānija attiecīgi rīt un trešdien ziņos" par saviem inflācijas datiem, sacīja "AJ Bell" investīciju direktors Rass Moulds.

ASV Valsts kases 10 gadu obligāciju ienesīgums samazinājās, un tirgus dalībnieki to uztvēra kā pazīmi, ka ASV Federālā rezervju sistēma (FRS) relatīvi drīz varētu izbeigt procentlikmju paaugstināšanu.

FRS, Anglijas Banka un Eiropas Centrālā banka pērn paaugstināja procentlikmes, mēģinot iegrožot inflāciju.

ASV biržu indekss "Dow Jones Industrial Average" pirmdien pieauga par 1,1% līdz 34 245,93 punktiem, indekss "Standard & Poor's 500" kāpa par 1,1% līdz 4137,29 punktiem, bet indekss "Nasdaq Composite" palielinājās par 1,5% līdz 11 891,78 punktiem.

Londonas biržas indekss FTSE 100 pirmdien pieauga par 0,8% līdz 7942,72 punktiem, Frankfurtes biržas indekss DAX 30 kāpa par 0,6% līdz 15 397,34 punktiem, bet Parīzes biržas indekss CAC 40 palielinājās par 1,1% līdz 7208,59 punktiem.

Ņujorkas biržas elektroniskajā tirdzniecībā WTI markas jēlnaftas cena pirmdien pieauga par 0,5% līdz 80,14 ASV dolāriem par barelu. "Brent" markas jēlnaftas cena Londonas biržā kāpa par 0,3% līdz 86,61 dolāram par barelu.

Nīderlandes biržā "Title Transfer Facility" (TTF) dabasgāzes cena pirmdien kritās par 4,15% līdz 51,71 eiro par megavatstundu.

Eiro vērtība pret ASV dolāru pirmdien pieauga no 1,0678 līdz 1,0725 dolāriem par eiro, britu mārciņas vērtība pret ASV dolāru kāpa no 1,2062 līdz 1,2140 dolāriem par mārciņu, bet ASV dolāra vērtība pret Japānas jenu palielinājās no 131,36 līdz 132,39 jenām par dolāru. Eiro vērtība pret britu mārciņu kritās no 88,52 līdz 88,33 pensiem par eiro.