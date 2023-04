Akciju cenas kāpj, investoriem gaidot ASV inflācijas datus

Akciju cenas pasaules biržās otrdien pārsvarā pieauga, investoriem gaidot ASV inflācijas datu publicēšanu, kuri parādīs, vai patēriņa cenas kritušās no desmitiem gadu augstākajiem līmeņiem.

Trešdien gaidāmie inflācijas dati ļaus izteikt pieņēmumus par to, vai ASV federālā rezervju sistēma (FRS) turpinās celt procentlikmes.

ASV centrālā banka ir krasi paaugstinājusi procentlikmes, lai samazinātu inflāciju, bet investori bažījas, ka stingrāka monetārā politika var iegrūst pasaules lielāko ekonomiku recesijā.

Starptautiskais Valūtas fonds (SVF) otrdien jaunākajā pārskatā par pasaules ekonomikas perspektīvām ("World Economic Outlook") prognozēja, ka pasaules ekonomikai šogad būs izaugsme 2,8%, bet nākamgad – 3% apmērā.

ASV ekonomikas izaugsmi SVF prognozē šogad 1,6%, bet nākamgad – 1,1% apmērā.

Kriptovalūtas "bitcoin" vērtība otrdien pakāpās virs 30 000 ASV dolāru, un tas notika pirmoreiz 10 mēnešu laikā.

ASV biržu indekss "Dow Jones Industrial Average" otrdien palielinājās par 0,3% līdz 33 684,79 punktiem, indekss "Standard & Poor's 500" nemainījās un bija 4108,94 punkti, bet indekss "Nasdaq Composite" samazinājās par 0,4% līdz 12 031,87 punktiem.

Londonas biržas indekss FTSE 100 otrdien pieauga par 0,6% līdz 7785,72 punktiem, Frankfurtes biržas indekss DAX kāpa par 0,4% līdz 15 655,17 punktiem, bet Parīzes biržas indekss CAC 40 palielinājās par 0,9% līdz 7390,28 punlktiem.

Ņujorkas biržas elektroniskajā tirdzniecībā WTI markas jēlnaftas cena otrdien pieauga par 2,2% līdz 81,53 ASV dolāriem par barelu. "Brent" markas jēlnaftas cena Londonas biržā kāpa par 1,7% līdz 85,61 dolāram par barelu.

Nīderlandes biržā "Title Transfer Facility" (TTF) dabasgāzes cena otrdien pieauga par 1,31% līdz 43,69 eiro par megavatstundu.

Eiro vērtība pret ASV dolāru otrdien pieauga no 1,0865 līdz 1,0918 dolāriem par eiro, britu mārciņas vērtība pret ASV dolāru palielinājās no 1,2384 līdz 1,2428 dolāriem par mārciņu, bet ASV dolāra vērtība pret Japānas jenu pieauga no 133,59 līdz 133,69 jenām par dolāru. Eiro vērtība pret britu mārciņu pieauga no 87,70 līdz 87,83 pensiem par eiro.