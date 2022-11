Akciju cenas kāpj, naftas cenas samazinās

Akciju cenas pasaules biržās trešdien pieauga, bet ASV dolāra vērtība kritās pēc ASV Federālās rezervju sistēmas (FRS) sēdes protokola publicēšanas, kas liecina par mērenāku pieeju cīņā pret inflāciju. Naftas cenas samazinājās bažās par jēlnaftas pieprasījumu.

Akciju cenas Volstrītā turpināja pieaugt pēc FRS politikas noteicēju vairākuma viedokļa, ka procentlikmju lēnāka celšana "drīzumā būtu piemērota", par ko liecina FRS šī mēneša sēdes protokols.

ASV finanšu tirgi ceturtdien būs slēgti, jo valstī būs brīvdiena - Pateicības diena.

Eiropas biržu indeksi palielinājās pēc eirozonas privātā sektora aktivitātes negaidīta kāpuma novembrī.

Privātā sektora ražošanas un pakalpojumu aktivitāti raksturojošais indekss "Purchasing Managers' Index" (PMI) eirozonā novembrī negaidīti palielinājies līdz 47,8 punktiem, salīdzinot ar 47,3 punktiem oktobrī. Taču, neskatoties uz šo kāpumu, indekss piekto mēnesi pēc kārtas atrodas zem 50 punktu atzīmes, kas liecina par aktivitātes lejupslīdi.

Naftas cenas kritās par vairāk nekā 3% bažās par stingrākiem Covid-19 ierobežojumiem Ķīnā, kas var samazināt energoresursu pieprasījumu šajā valstī.

Analītiķi atzina, ka G7 valstu centieni noteikt cenas griestus Krievijas naftai nav ievērojami ietekmējuši naftas cenas.

ASV biržu indekss "Dow Jones Industrial Average" trešdien pieauga par 0,3% līdz 34 194,06 punktiem, indekss "Standard & Poor's 500" kāpa par 0,6% līdz 4027,26 punktiem, bet indekss "Nasdaq Composite" palielinājās par 1,0% līdz 11 285,32 punktiem.

Londonas biržas indekss FTSE 100 trešdien pieauga par 0,2% līdz 7465,24 punktiem, Frankfurtes biržas indekss DAX 30 kāpa par mazāk nekā 0,1% līdz 14 427,59 punktiem, bet Parīzes biržas indekss CAC 40 palielinājās par 0,3% līdz 6679,09 punktiem.

Ņujorkas biržas elektroniskajā tirdzniecībā WTI markas jēlnaftas cena trešdien kritās par 3,6% līdz 77,94 ASV dolāriem par barelu. "Brent" markas jēlnaftas cena Londonas biržā saruka par 3,3% līdz 85,41 dolāram par barelu.

Eiro vērtība pret ASV dolāru trešdien pieauga no 1,0304 līdz 1,0401 dolāram par eiro, britu mārciņas vērtība pret ASV dolāru kāpa no 1,1886 līdz 1,2064 dolāriem par mārciņu, bet ASV dolāra vērtība pret Japānas jenu samazinājās no 141,23 līdz 139,52 jenām par dolāru. Eiro vērtība pret britu mārciņu kritās no 86,69 līdz 86,18 pensiem par eiro.