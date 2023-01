Akciju cenas kāpj, uzlabojoties ASV procentlikmju celšanas prognozei

Akciju cenas pasaules biržās pirmdien pieauga, investoriem paredzot mazāk agresīvu ASV procentlikmju celšanu šogad, jo inflācija ir sākusi atkāpties no desmitiem gadu augstākajiem līmeņiem.

Akciju cenu kāpumu sekmēja ASV Federālās rezervju sistēmas (FRS) amatpersonu izteikumi, kuros norādīts, ka ASV centrālā banka cels procentlikmes lēnākā tempā nekā pērn.

Analītiķi norādīja uz laikraksta "Wall Street Journal" (WSJ) ziņu, ka nākamajā FRS sēdē šī mēneša beigās ir gaidāma procentlikmju pacelšana par 25 bāzes punktiem - mazāk nekā iepriekšējās to celšanas reizēs.

Investori arī gaida ASV inflācijas datu publicēšanu piektdien, cerot, ka tie dos vēl vienu iemeslu FRS palēnināt procentlikmju celšanu.

Šonedēļ ir gaidāmi arī lielo kompāniju, tostarp "Microsoft", "Intel" un "Boeing", ziņojumi par savu peļņu.

ASV biržu indekss "Dow Jones Industrial Average" pirmdien pieauga par 0,8% līdz 33 629,56 punktiem, indekss "Standard & Poor's 500" kāpa par 1,2% līdz 4019,81 punktam, bet indekss "Nasdaq Composite" palielinājās par 2,0% līdz 11 364,41 punktam.

Londonas biržas indekss FTSE 100 pirmdien pieauga par 0,2% līdz 7784,67 punktiem, Frankfurtes biržas indekss DAX 30 kāpa par 0,5% līdz 15 102,95 punktiem, bet Parīzes biržas indekss CAC 40 palielinājās par 0,5% līdz 7032,02 punktiem.

Ņujorkas biržas elektroniskajā tirdzniecībā WTI markas jēlnaftas cena pirmdien kritās par mazāk nekā 0,1% līdz 81,62 ASV dolāriem par barelu. "Brent" markas jēlnaftas cena Londonas biržā kāpa par 0,6% līdz 88,19 dolāriem par barelu.

Eiro vērtība pret ASV dolāru pirmdien pieauga no 1,0856 līdz 1,0877 dolāriem par eiro, britu mārciņas vērtība pret ASV dolāru kritās no 1,2397 līdz 1,2374 dolāriem par mārciņu, bet ASV dolāra vērtība pret Japānas jenu palielinājās no 129,60 līdz 130,66 jenām par dolāru. Eiro vērtība pret britu mārciņu pieauga no 87,57 līdz 87,82 pensiem par eiro.