Akciju cenas krīt

Akciju cenas Eiropas un ASV biržās pirmdien lielākoties samazinājās.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Investorus turpina darīt bažīgus centrālo banku īstenotā procentlikmju palielināšana nolūkā cīnīties pret inflāciju, norāda analītiķi.

Pesimistisko noskaņojumu vairoja institūta "Ifo" publicētie dati, ka biznesa pārliecības indekss Vācijā sasniedzis zemāko līmeni kopš novembra.

Nedēļas nogalē notikušais algotņu grupējuma "Vagner" dumpis izraisīja Krievijas rubļa kursa kritumu līdz 85 rubļiem par ASV dolāru - zemākajam līmenim kopš pagājušā gada aprīļa. Pēc tam gan rubļa kurss mazliet pieauga.

ASV biržu indekss "Dow Jones Industrial Average" pirmdien samazinājās mazāk nekā par 0,1% līdz 33 714,71 punktiem, indekss "Standard & Poor's 500" saruka par 0,5% līdz 4328,82 punktiem un indekss "Nasdaq Composite" kritās par 1,2% līdz 13 335,78 punktiem.

Londonas biržas indekss FTSE 100 pirmdien kritās par 0,1% līdz 7453,58 punktiem, Frankfurtes biržas indekss DAX saruka par 0,1% līdz 15 813,06 punktiem, bet Parīzes biržas indekss CAC 40 palielinājās par 0,3% līdz 7184,3 punktiem.

Ņujorkas biržas elektroniskajā tirdzniecībā WTI markas jēlnaftas cena pirmdien kāpa par 0,3% līdz 69,37 ASV dolāriem par barelu. "Brent" markas jēlnaftas cena Londonas biržā pieauga par 0,4% līdz 74,18 dolāriem par barelu.

Nīderlandes biržā "Title Transfer Facility" (TTF) dabasgāzes cena pirmdien kritās par 1,6% līdz 31,98 eiro par megavatstundu.

Eiro vērtība pret ASV dolāru pirmdien kāpa no 1,0894 līdz 1,0910 dolāriem par eiro, britu mārciņas vērtība pret ASV dolāru saruka no 1,2717 līdz 1,2714 dolāriem par mārciņu, bet ASV dolāra vērtība pret Japānas jenu samazinājās no 143,70 līdz 143,50 jenām par dolāru. Eiro vērtība pret britu mārciņu kāpa no 85,69 līdz 85,78 pensiem par eiro.