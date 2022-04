Akciju cenas krītas ASV, bet aug Eiropā; eiro vērtība tuvojas divu gadu zemākajam līmenim

Eiro vērtība ceturtdien pietuvojās divu gadu zemākajam līmenim pēc tam, kad Eiropas Centrālā banka (ECB) nolēma nemainīt bāzes procentlikmi, kā arī apstiprināja, ka obligāciju uzpirkšanas programma tiks pārtraukta trešajā ceturksnī, kā iepriekš plānots.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Eiro vērtības kritums sekmēja akciju cenu kāpumu Eiropas biržās, bet Volstrītā akciju cenas saruka, turpinoties bažām par ASV Federālās rezervju sistēmas (FRS) pāreju uz stingrāku monetāro politiku.

ECB lēmums nemainīt bāzes procentlikmi rekordaugstas eirozonas inflācijas apstākļos izceļas uz citu centrālo banku rīcības fona. Anglijas Banka, FRS un Kanādas Banka jau ir īstenojušas pirmo procentlikmju celšanu pēc ilgāka laika, reaģējot uz inflācijas palielināšanos.

Eiro vērtība pret ASV dolāru pēc ECB lēmuma noslīdēja zem 1,08 dolāriem par eiro pirmoreiz kopš 2020.gada maija, krītoties līdz 1,0758 dolāriem par eiro. Vēlāk tā nedaudz pieauga līdz 1,0832 dolāriem par eiro.

Naftas cenas pieauga pēc laikraksta "New York Times" ziņas, ka Eiropas amatpersonas izstrādā plānu embargo noteikšanai Krievijas jēlnaftas produktu pārdošanai.

ASV biržu indekss "Dow Jones Industrial Average" ceturtdien kritās par 0,3% līdz 34 451,23 punktiem, indekss "Standard & Poor's 500" saruka par 1,2% līdz 4392,59 punktiem, bet indekss "Nasdaq Composite" samazinājās par 2,1% līdz 13 351,08 punktiem.

Londonas biržas indekss FTSE 100 ceturtdien pieauga par 0,5% līdz 7616,38 punktiem, Frankfurtes biržas indekss DAX 30 kāpa par 0,6% līdz 14 163,85 punktiem, bet Parīzes biržas indekss CAC 40 palielinājās par 0,7% līdz 6589,35 punktiem.

Ņujorkas biržas elektroniskajā tirdzniecībā WTI markas jēlnaftas cena ceturtdien pieauga par 2,6% līdz 106,95 ASV dolāriem par barelu. "Brent" markas jēlnaftas cena Londonas biržā kāpa par 2,7% līdz 111,70 dolāriem par barelu.

Eiro vērtība pret ASV dolāru ceturtdien kritās no 1,0888 līdz 1,0832 dolāriem par eiro, britu mārciņas vērtība pret ASV dolāru saruka no 1,3117 līdz 1,3076 dolāriem par mārciņu, bet ASV dolāra vērtība pret Japānas jenu palielnājās no 125,62 līdz 125,87 jenām par dolāru. Eiro vērtība pret britu mārciņu kritās no 83,01 līdz 82,77 pensiem par eiro.