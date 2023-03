Akciju cenas krītas ASV, bet pieaug Eiropā

Akciju cenas otrdien kritās Volstrītā, bet pieauga Eiropas biržās, savukārt ASV vērtība pret citām valūtām samazinājās, apsīkstot bažām par banku sektora krīzi.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Visi galvenie ASV biržu indeksi samazinājās, un indekss "Standard & Poor's 500" saruka par 0,2%.

"Tirgos šodien nav iedvesmas jaunu katalizatoru trūkuma dēļ, kuri veicinātu akciju cenu kāpumu pēc nesenās finanšu sektora turbulences," sacīja "City Index" un "Forex" analītiķis Favads Razakzada.

ASV dolāra vērtība kritās pret eiro, britu mārciņu un Japānas jenu.

Šis kritums atspoguļo bažu mazināšanos par banku krīzi, kuras bija veicinājušas investīcijas tādos drošos aktīvos kā ASV dolārs, kā arī sajūtu, ka "ASV ekonomikas vājināšanās" nozīmē to, ka "Federālā rezervju sistēma (FRS) varētu izbeigt procentlikmju paaugstināšanu," paziņoja "Convera" analītiķis Džozefs Manimbo.

ASV biržu indekss "Dow Jones Industrial Average" otrdien kritās par 0,1% līdz 32 394,25 punktiem, indekss "Standard & Poor's 500" saruka par 0,2% līdz 3971,27 punktiem, bet indekss "Nasdaq Composite" samazinājās par 0,5% līdz 11 716,08 punktiem.

Londonas biržas indekss FTSE 100 otrdien pieauga par 0,2% līdz 7484,25 punktiem, Frankfurtes biržas indekss DAX 30 kāpa par 0,1% līdz 15 142,02 punktiem, bet Parīzes biržas indekss CAC 40 palielinājās par 0,1% līdz 7088,34 punktiem.

Ņujorkas biržas elektroniskajā tirdzniecībā WTI markas jēlnaftas cena otrdien pieauga par 0,5% līdz 73,20 ASV dolāriem par barelu. "Brent" markas jēlnaftas cena Londonas biržā kāpa par 0,7% līdz 78,65 dolāriem par barelu.

Nīderlandes biržā "Title Transfer Facility" (TTF) dabasgāzes cena otrdien pieauga par 0,53% līdz 42,75 eiro par megavatstundu.

Eiro vērtība pret ASV dolāru otrdien pieauga no 1,0798 līdz 1,0850 dolāriem par eiro, britu mārciņas vērtība pret ASV dolāru kāpa no 1,2287 līdz 1,2341 dolāram par mārciņu, bet ASV dolāra vērtība pret Japānas jenu samazinājās no 131,57 līdz 130,90 jenām par dolāru. Eiro vērtība pret britu mārciņu pieauga no 87,88 līdz 87,89 pensiem par eiro.