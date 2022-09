Akciju cenas krītas ASV, bet pieaug Eiropas biržās

Akciju cenas otrdien kritās ASV, bet pieauga Eiropas biržās, savukārt eiro vērtība un jenas vērtība prer ASV dolāru saruka līdz daudzu gadu zemākajiem līmeņiem, investoriem fokusējoties uz centrālo banku centieniem iegrožot inflāciju un bažām par ekonomikas izaugsmes palēnināšanos.

ASV dolāra vērtība sasniedza 142,98 jenas, kas ir augstākais līmenis pēdējos 24 gados, savukārt eiro vērtība saruka līdz 0,9864 ASV dolāriem, kas ir zemākais līmenis kopš 2002.gada decembra.

"Bažas par recesiju pasaulē turpina veicināt apetīti pēc ASV dolāra," sacīja "City Index" un FOREX.com analītiķis favads Razakzada.

"Investori kļūst aizvien vairāk pārliecināti par to, ka ASV Federālā rezervju sistēma (FRS) šomēnes pacels procentlikmes par 75 bāzes punktiem un turpinās to agresīvu celšanu arī turpmāk, līdz inflācija atkal kļūs kontrolējama," viņš piebilda.

FRS šogad ir četras reizes pauagstinājusi bāzes procentlikmi, tostarp divas reizes par 75 bāzes punktiem jūnijā un jūlijā.

ASV biržu indekss "Dow Jones Industrial Average" otrdien kritās par 0,6% līdz 31 145,30 punktiem, indekss "Standard & Poor's 500" saruka par 0,4% līdz 3908,19 punktiem, bet indekss "Nasdaq Composite" samazinājās par 0,7% līdz 11 544,91 punktam.

Londonas biržas indekss FTSE 100 otrdien pieauga par 0,2% līdz 7300,44 punktiem, Frankfurtes biržas indekss DAX 30 kāpa par 0,9% līdz 12 871,44 punktiem, bet Parīzes biržas indekss CAC 40 palielinājās par 0,2% līdz 6104,61 punktam.

Ņujorkas biržas elektroniskajā tirdzniecībā WTI markas jēlnaftas cena otrdien pieauga par mazāk nekā 0,1% līdz 86,88 ASV dolāriem par barelu. "Brent" markas jēlnaftas cena Londonas biržā kritāa par 3,0% līdz 92,93 dolāriem par barelu.

Eiro vērtība pret ASV dolāru otrdien kritās no 0,9929 līdz 0,9905 dolāriem par eiro, britu mārciņas vērtība pret ASV dolāru pieauga no 1,1517 līdz 1,1519 dolāriem par mārciņu, bet ASV dolāra vērtība pret Japānas jenu palielinājās no 140,60 līdz 142,80 jenām par dolāru. Eiro vērtība pret britu mārciņu kritās no 86,21 līdz 85,97 pensiem par eiro.