Akciju cenas krītas ASV, bet pieaug Eiropas biržās

Akciju cenas Volstrītā piektdien kritās, bet Eiropas biržās pieauga, neraugoties uz satraucošiem inflācijas datiem.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Gada inflācija eirozonā septembrī palielinājās līdz rekordaugstam 10% līmenim salīdzinājumā ar 9,1% augustā, liecina piektdien publiskots Eiropas Savienības (ES) statistikas departamenta "Eurostat" ātrais novērtējums.

Eirozonā vislielākais kāpums salīdzinājumā ar pagājušā gada septembri bijis enerģijas cenām, kuras palielinājušās par 40,8%, kas seko 38,6% pieaugumam augustā.

Neraugoties uz to, Frankfurtes un Parīzes biržu indeksi pieauga par vairāk nekā 1%. Nedaudz kāpa arī Londonas biržas indekss, turpinoties britu mārciņas vērtības pieaugumam pēc Anglijas Bankas negaidītas intervences tirgū trešdien.

Volstrītas galvenie indeksi kritās, noslēdzot vēl vienu grūtu nedēļu, kuru noteica bažas par inflāciju un Krievijas-Ukrainas konflikta saasināšanos.

ASV biržu indekss "Dow Jones Industrial Average" piektdien kritās par 1,7% līdz 28 725,51 punktam, indekss "Standard & Poor's 500" saruka par 1,5% līdz 3585,62 punktiem, bet indekss "Nasdaq Composite" samazinājās par 1,5% līdz 10 575,62 punktiem.

Londonas biržas indekss FTSE 100 piektdien pieauga par 0,2% līdz 6893,81 punktam, Frankfurtes biržas indekss DAX 30 kāpa par 1,2% līdz 12 114,36 punktiem, bet Parīzes biržas indekss CAC 40 palielinājās par 1,5% līdz 5762,34 punktiem.

Ņujorkas biržas elektroniskajā tirdzniecībā WTI markas jēlnaftas cena piektdien kritās par 2,1% līdz 79,49 ASV dolāriem par barelu. "Brent" markas jēlnaftas cena Londonas biržā saruka par 0,6% līdz 87,96 dolāriem par barelu.

Eiro vērtība pret ASV dolāru piektdien kritās no 0,9816 līdz 0,9802 dolāriem par eiro, britu mārciņas vērtība pret ASV dolāru kāpa no 1,1117 līdz 1,1156 dolāriem par mārciņu, bet ASV dolāra vērtība pret Japānas jenu palielinājās no 144,46 līdz 144,80 jenām par dolāru. Eiro vērtība pret britu mārciņu kritās no 88,29 līdz 87,82 pensiem par eiro.