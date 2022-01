Akciju cenas krītas ASV un pieaug Eiropā, naftas cenas kāpj līdz septiņu gadu augstākajiem līmeņiem

Akciju cenas Volstrītā trešdien atkal kritās pēc nestabilas tirdzniecības sesijas, investoriem domājot par augstāku procentlikmju iespējamību, bet Eiropas biržās akciju cenas pieauga. Pasaules naftas cenas kāpa līdz pēdējo septiņu gadu augstākajiem līmeņiem.

Volstrītā tirdzniecības sesija sākās ar akciju cenu kāpumu pēc "Procter & Gamble" un citu uzņēmumu labiem peļņas rezultātiem. Pēcpusdienā kāpumu nomainīja kritums, kas bija sevišķi krass sesijas pēdējā stundā, pasliktinoties investoru noskaņojumam.

Akciju cenas Volstrītā šogad lielākoties bijušas pakļautas spiedienam, jo Federālā rezervju sistēma (FRS) ir signailizējusi par būtisku monetārās politikas maiņu, paātrinot ekonomikas stimulēšanas izbeigšanu un procentlikmju pacelšanu.

Naftas cenas pieauga, atsākoties militāram konfliktam Tuvajos Austrumos un prognozēm par pieprasījuma atjaunošanos pēc Covid-19 pandēmijas.

Starptautiskā Enerģētikas aģentūra (IEA) trešdien paziņoja, ka naftas tirgum šis varētu būt vēl viens nepastāvīgs gads, taču pieprasījums palielinās, jo nozare pārvarējusi koronavīrusa omikrona varianta negatīvo ietekmi.

IEA aplēses liecina, ka globālais naftas pieprasījums pērn pieaudzis par 5,5 miljoniem barelu dienā, bet šogad palielināsies par 3,3 miljoniem barelu dienā, kas ir par 200 000 barelu vairāk, nekā prognozēts iepriekš.

Tādējādi naftas pieprasījums pasaulē šogad veidos 99,7 miljonus barelu dienā, pārsniedzot līmeni, kāds tika reģistrēts pirms pandēmijas izraisītās krīzes.

Aģentūra brīdināja, ka gadījumā, ja pieprasījums turpinās strauji palielināties vai būs piegāžu problēmas, zemais naftas krājumu līmenis un samazinātā neizmantotā jauda nozīmēs, ka naftas tirgu šogad sagaidīs vēl viens nepastāvīgs gads.

ASV biržu indekss "Dow Jones Industrial Average" trešdien kritās par 1,0% līdz 35 028,65 punktiem, indekss "Standard & Poor's 500" saruka par 1,0% līdz 4532,76 punktiem, bet indekss "Nasdaq Composite" samazinājās par 1,2% līdz 14 340,26 punktiem.

Londonas biržas indekss FTSE 100 trešdien pieauga par 0,4% līdz 7589,66 punktiem, Frankfurtes biržas indekss DAX 30 kāpa par 0,2% līdz 15 809,72 punktiem, bet Parīzes biržas indekss CAC 40 palielinājās par 0,6% līdz 7172,98 punktiem.

Ņujorkas biržas elektroniskajā tirdzniecībā WTI markas jēlnaftas cena trešdien pieauga par 1,8% līdz 86,96 ASV dolāriem par barelu. "Brent" markas jēlnaftas cena Londonas biržā kāpa par 1,1% līdz 88,44 dolāriem par barelu.

Eiro vērtība pret ASV dolāru trešdien pieauga no 1,1325 līdz 1,1351 dolāram par eiro, britu mārciņas vērtība pret ASV dolāru kāpa no 1,3596 līdz 1,3610 dolāriem par mārciņu, bet ASV dolāra vērtība pret Japānas jenu samazinājās no 114,61 līdz 114,33 jenām par dolāru. Eiro vērtība pret britu mārciņu pieauga no 83,30 līdz 83,31 pensam par eiro.