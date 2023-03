Akciju cenas krītas bažās par ASV procentlikmju celšanu

Akciju cenas ASV un Eiropas biržās otrdien kritās, tirgu dalībniekiem bažījoties, ka ASV Federālā rezervju sistēma (FRS) varētu celt procentlikmes augstāk, nekā gaidāms, un ilgāku laiku, mēģinot iegrožot augsto inflāciju.

Arī februāra dati par augstu inflāciju Francijā un Spānijā izraisīja bažas, ka arī Eiropas Centrālajai bankai (ECB) nāksies celt procentlikmes vēl augstāk.

Lielbritānijā pārtikas produktu inflācija četrās nedēļās līdz 19.februārim sasniedza 17,1%, kas ir rekordlīmenis.

Akciju cenu kritumu Volstrītā veicināja arī slikti ASV patērētāju pārliecības dati.

Eirozonas valstu obligāciju ienesīgums palielinājās. Vācijas valdības 10 gadu obligāciju ienesīgums sasniedza 12 gadu augstāko līmeni, bet Francijas valdības 10 gadu obligāciju ienesīgums pieauga līdz 11 gadu augstākajam līmenim.

Naftas cenas pieauga cerībās par jēlnaftas pieprasījuma palielināšanos Ķīnā.

ASV biržu indekss "Dow Jones Industrial Average" otrdien kritās par 0,7% līdz 32 656,70 punktiem, indekss "Standard & Poor's 500" saruka par 0,3% līdz 3970,15 punktiem, bet indekss "Nasdaq Composite" samazinājās par 0,1% līdz 11 455,54 punktiem.

Londonas biržas indekss FTSE 100 otrdien kritās par 0,7% līdz 7876,28 punktiem, Frankfurtes biržas indekss DAX 30 saruka par 0,1% līdz 15 365,14 punktiem, bet Parīzes biržas indekss CAC 40 samazinājās par 0,4% līdz 7267,93 punktiem.

Ņujorkas biržas elektroniskajā tirdzniecībā WTI markas jēlnaftas cena otrdien pieauga par 1,8% līdz 77,05 ASV dolāriem par barelu. "Brent" markas jēlnaftas cena Londonas biržā kāpa par 1,7% līdz 83,89 dolāriem par barelu.

Nīderlandes biržā "Title Transfer Facility" (TTF) dabasgāzes cena otrdien kritās par 1,59% līdz 46,67 eiro par megavatstundu.

Eiro vērtība pret ASV dolāru otrdien kritās no 1,0609 līdz 1,0583 dolāriem par eiro, britu mārciņas vērtība pret ASV dolāru saruka no 1,2064 līdz 1,2013 dolāriem par mārciņu, bet ASV dolāra vērtība pret Japānas jenu samazinājās no 136,19 līdz 136,13 jenām par dolāru. Eiro vērtība pret britu mārciņu pieauga no 87,94 līdz 88,01 pensam par eiro.