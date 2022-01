Akciju cenas krītas bažās par inflāciju

Akciju cenas ASV un Eiropas biržās pirmdien pārsvarā kritās, investoriem bažījoties par ASV inflācijas datiem, kuru publicēšana gaidāma šonedēļ.

Tirgu dalībnieki nervozē kopš ASV Federālās rezervju sistēmas (FRS) pagājušonedēļ dotiem signāliem, ka tā ir gatava pacelt procentlikmes ātrāk, nekā bija gaidāms, lai cīnītos pret inflāciju.

Volstrītas indeksi "Dow Jones Industrial Average" un "Standard & Poor's 500" kritās, bet indekss "Nasdaq Composite" nedaudz pieauga. Londonas, Frankfurtes un Parīzes biržu indeksi saruka.

FRS amatpersonām ir jāpadara stingrāka monetārā politika, lai iegrožotu inflāciju, bet vienlaikus jāizvairās no kaitēšanas ekonomikas atveseļošanai un no panikas izraisīšanas tirgos.

Naftas cenas kritās pēc pazīmēm par situācijas stabilizēšanos Kazahstānā un pēc naftas ieguves daļējas atjaunošanas Lībijā.

ASV biržu indekss "Dow Jones Industrial Average" pirmdien kritās par 0,5% līdz 36 068,87 punktiem, indekss "Standard & Poor's 500" saruka par 0,1% līdz 4670,29 punktiem, bet indekss "Nasdaq Composite" palielinājās par 0,1% līdz 14 942,83 punktiem.

Londonas biržas indekss FTSE 100 pirmdien kritās par 0,5% līdz 7445,25 punktiem, Frankfurtes biržas indekss DAX 30 saruka par 1,1% līdz 15 768,27 punktiem, bet Parīzes biržas indekss CAC 40 samazinājās par 1,4% līdz 7115,77 punktiem.

Ņujorkas biržas elektroniskajā tirdzniecībā WTI markas jēlnaftas cena pirmdien kritās par 0,8% līdz 78,23 ASV dolāriem par barelu. "Brent" markas jēlnaftas cena Londonas biržā saruka par 1,1% līdz 80,87 dolāriem par barelu.

Eiro vērtība pret ASV dolāru pirmdien kritās no 1,1360 līdz 1,1337 dolāriem par eiro, britu mārciņas vērtība pret ASV dolāru saruka no 1,3588 līdz 1,3575 dolāriem par mārciņu, bet ASV dolāra vērtība pret Japānas jenu samazinājās no 115,56 līdz 115,20 jenām par dolāru. Eiro vērtība pret britu mārciņu kritās no 83,61 līdz 83,42 pensiem par eiro.