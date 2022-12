Akciju cenas krītas bažās par recesiju

Akciju cenas pasaules biržās ceturtdien kritās, centrālajām bankām atkal paceļot procentlikmes un Ķīnas un ASV ekonomikas datiem pastiprinot bažas par recesiju.

Anglijas Banka un Eiropas Centrālā banka (ECB) ceturtdien paaugstināja galveno bāzes procentlikmi par 0,5 procentpunktiem dienu pēc tam, kad to izdarīja ASV Federālā rezervju sistēma (FRS). Procentlikmes pacēla arī Norvēģijas un Šveices centrālās bankas.

Investoru noskaņojumu jau bija pasliktinājis FRS pieļāvums, ka ASV procentlikmes nākamgad sasniegs 5,1%, kas ir augstāks līmenis par tirgu prognozēto.

Anglijas Banka pacēla bāzes procentlikmi līdz 3,5%, kas ir pēdējos 14 gados augstākais līmenis, un brīdināja, ka darbaspēka tirgus sasprindzinājums un inflācijas spiediens attaisno "tālāku spēcīgu monetārās politikas atbildi".

Līdzīgu vēstījumu pauda arī ECB, kuras prezidente Kristīna Lagarda brīdināja, ka inflācija eirozonā vēl ir "tālu par augstu" un ir vajadzīga tālāka rīcība.

Naftas cenas kritās, pasliktinoties ekonomikas perspektīvām.

ASV dolāra vērtība pret eiro un citām valūtām pieauga.

ASV biržu indekss "Dow Jones Industrial Average" ceturtdien kritās par 2,3% līdz 33 202,22 punktiem, indekss "Standard & Poor's 500" saruka par 2,5% līdz 3895,75 punktiem, bet indekss "Nasdaq Composite" samazinājās par 3,2% līdz 10 810,53 punktiem.

Londonas biržas indekss FTSE 100 ceturtdien kritās par 0,9% līdz 7426,17 punktiem, Frankfurtes biržas indekss DAX 30 saruka par 3,3% līdz 13 986,23 punktiem, bet Parīzes biržas indekss CAC 40 samazinājās par 3,1% līdz 6522,77 punktiem.

Ņujorkas biržas elektroniskajā tirdzniecībā WTI markas jēlnaftas cena ceturtdien kritās par 1,5% līdz 76,11 ASV dolāriem par barelu. "Brent" markas jēlnaftas cena Londonas biržā saruka par 1,8% līdz 81,21 dolāram par barelu.

Eiro vērtība pret ASV dolāru ceturtdien kritās no 1,0682 līdz 1,0627 dolāriem par eiro, britu mārciņas vērtība pret ASV dolāru saruka no 1,2426 līdz 1,2175 dolāriem par mārciņu, bet ASV dolāra vērtība pret Japānas jenu palielinājās no 135,48 līdz 137,80 jenām par dolāru. Eiro vērtība pret britu mārciņu pieauga no 85,97 līdz 87,26 pensiem par eiro.