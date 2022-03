Akciju cenas krītas, naftas cenas kāpj bažās par karu Ukrainā

Akciju cenas ASV un Eiropas biržās piektdien kritās, bet naftas cenas pieauga, Krievijas uzbrukumam Zaporižjas AES Ukrainā saasinot bažas par Krievijas uzsāktā kara Ukrainā ietekmi uz Eiropu un tās ekonomiku.

Eiro vērtība pret ASV dolāru saruka tuvu divu gadu zemākajam līmenim, Ukrainas karam aizēnojot eirozonas ekonomikas atveseļošanos no Covid-19 pandēmijas.

"Investori šonedēļ ir atbrīvojušies no Eiropas akcijām, paātrinot [to cenu] kritumu, kas sākās pagājušā mēneša beigās un ir paātrinājies pēdējās divās dienās," sacīja "CMC Markets" analītiķis Maikls Hjūsons.

Eiropas un Lielbritānijas gāzes cenas pieauga līdz rekordlīmeņiem bažās par piegāžu traucējumiem, kurus varētu radīt Krievijas uzbrukums Ukrainā.

ASV biržu indekss "Dow Jones Industrial Average" piektdien kritās par 0,5% līdz 33 614,80 punktiem, indekss "Standard & Poor's 500" saruka par 0,8% līdz 4328,87 punktiem, bet indekss "Nasdaq Composite" samazinājās par 1,7% līdz 13 313,44 punktiem.

Londonas biržas indekss FTSE 100 piektdien kritās par 3,5% līdz 6987,14 punktiem, Frankfurtes biržas indekss DAX 30 saruka par 4,4% līdz 13 094,54 punktiem, bet Parīzes biržas indekss CAC 40 samazinājās par 5,0% līdz 6061,66 punktiem.

Ņujorkas biržas elektroniskajā tirdzniecībā WTI markas jēlnaftas cena piektdien pieauga par 7,4% līdz 115,68 ASV dolāriem par barelu. "Brent" markas jēlnaftas cena Londonas biržā palielinājās par 6,9% līdz 118,11 dolāriem par barelu.

Eiro vērtība pret ASV dolāru piektdien kritās no 1,1066 līdz 1,0916 dolāriem par eiro, britu mārciņas vērtība pret ASV dolāru saruka no 1,3348 līdz 1,3248 dolāriem par mārciņu, bet ASV dolāra vērtība pret Japānas jenu samazinājās no 115,46 līdz 114,78 jenām par dolāru. Eiro vērtība pret britu mārciņu kritās no 82,91 līdz 82,60 pensiem par eiro.