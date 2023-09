Akciju cenas krītas pēc centrālo banku lēmumiem

Akciju cenas pasaules biržās ceturtdien kritās pēc tam, kad ASV Federālā rezervju sistēma (FRS) trešdien nolēma nemainīt procentlikmes un līdzīgus lēmumus ceturtdien pieņēma citas centrālās bankas.

Visi trīs galvenie Volstrītas indeksi samazinājās par vairāk nekā 1%, bažām par iespējamu ASV valdības darba apturēšanu papildinot bažas par ļoti augstām procentlikmēm.

ASV Pārstāvju palātas galēji labējie locekļi ir līdz šim bloķējuši svarīgus tēriņu likumprojektus Kongresā, palielinot iespējamību, ka ASV valdības darbs var tikt apturēts 30.septembrī pēc pusnakts.

Lielbritānijas centrālā banka - Anglijas Banka - ceturtdien pirmo reizi pēdējo gandrīz divu gadu laikā bāzes procentlikmi saglabāja nemainīgu, ņemot vērā negaidīto inflācijas kritumu valstī.

Arī Šveices centrālā banka ceturtdien bāzes procentu likmi saglabāja nemainīgu, norādot, ka iepriekš īstenotie samazinājumi palīdzējuši cīnīties pret augsto inflāciju.

Tomēr Zviedrijas un Norvēģijas centrālās bankas palielināja bāzes procentlikmes par 0,25 procentpunktiem, uzskatot, ka inflācija vēl arvien ir pārāk augsta.

ASV biržu indekss "Dow Jones Industrial Average" ceturtdien kritās par 1,1% līdz 34 070,42 punktiem, indekss "Standard & Poor's 500" saruka par 1,6% līdz 4330,00 punktiem, savukārt indekss "Nasdaq Composite" samazinājās par 1,8% līdz 13 223,98 punktiem.

Londonas biržas indekss FTSE 100 ceturtdien kritās par 0,7% līdz 7678,62 punktiem, Frankfurtes biržas indekss DAX saruka par 1,3% līdz 15 571,86 punktiem, bet Parīzes biržas indekss CAC 40 samazinājās par 1,6% līdz 7213,90 punktiem.

Ņujorkas biržas elektroniskajā tirdzniecībā WTI markas jēlnaftas cena ceturtdien kritās par 0,7% līdz 89,63 ASV dolāriem par barelu. "Brent" markas jēlnaftas cena Londonas biržā saruka par 0,2% līdz 93,30 dolāriem par barelu.

Nīderlandes biržā "Title Transfer Facility" (TTF) dabasgāzes cena ceturtdien pieauga par 4,9% līdz 39,11 eiro par megavatstundu.

Eiro vērtība pret ASV dolāru ceturtdien kritās no 1,0664 līdz 1,0661 dolāram par eiro, britu mārciņas vērtība pret ASV dolāru saruka no 1,2344 līdz 1,2292 dolāriem par mārciņu, bet ASV dolāra vērtība pret Japānas jenu samazinājās no 148,34 līdz 147,57 jenām par dolāru. Eiro vērtība pret britu mārciņu pieauga no 86,36 līdz 86,71 pensam par eiro.