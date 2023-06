Akciju cenas krītas pēc nepārliecinošas Ķīnas procentlikmju samazināšanas

Akciju cenas pasaules biržās otrdien pārsvarā kritās pēc Ķīnas procentlikmju samazināšanas, kas bija mazāka par prognozēto.

Āzijas biržu indeksi pārsvarā saruka, un samazinājās arī Eiropas un ASV biržu indeksi.

"Notikumu attīstība Ķīnā, kur centrālā banka samazināja atsauces procentlikmi par 10 bāzes punktiem, turpina norādīt uz pasaules otras lielākās ekonomikas atkopšanos pēc pandēmijas lēnākā tempā, nekā bija prognozēts," sacīja "ActivTrades" analītiķis Rikardo Evandželista.

Ķīnas Tautas banka otrdien piecu gadu aizdevumu likmi, kas tiek izmantota hipotekāro aizdevumu likmju noteikšanai, samazināja no 4,3% līdz 4,2%, lai gan tika gaidīts samazinājums par 15 bāzes punktiem. Viena gada aizdevumu likme, kas kalpo kā atsauce korporatīvajiem aizdevumiem, tika samazināta no 3,65% līdz 3,55%.

Pagājušajā nedēļā Ķīnas centrālā banka jau samazināja divas procentu likmes un finanšu tirgos iepludināja miljardiem juaņu, ņemot vērā rādītājus, kas liecina par gausu valsts ekonomikas izaugsmi.

Ķīnas e-tirdzniecības milzis "Alibaba" negaidīti paziņoja par sava direktoru padomes priekšsēdētāja un galvenā izpilddirektora Daniela Džana nomaiņu no 10.septembra. Kompānijas direktoru padomes priekšsēdētāja amatu ieņems Džozefs Cai, bet galvenā izpilddirektora amatā stāsies Edijs U.

"Alibaba" akcijas cena kritās par 1,5% Honkongas biržā un par 4,5% Ņujorkas biržā.

ASV biržu indekss "Dow Jones Industrial Average" otrdien kritās par 0,7% līdz 34 053,87 punktiem, indekss "Standard & Poor's 500" saruka par 0,5% līdz 4388,71 punktam, un indekss "Nasdaq Composite" samazinājās par 0,2% līdz 13 667,29 punktiem.

Londonas biržas indekss FTSE 100 otrdien kritās par 0,3% līdz 7569,31 punktam, Frankfurtes biržas indekss DAX saruka par 0,6% līdz 16 111,32 punktiem, bet Parīzes biržas indekss CAC 40 samazinājās par 0,3% līdz 7294,17 punktiem.

Ņujorkas biržas elektroniskajā tirdzniecībā WTI markas jēlnaftas cena otrdien kritās par 1,0% līdz 70,50 ASV dolāriem par barelu. "Brent" markas jēlnaftas cena Londonas biržā saruka par 0,3% līdz 75,90 dolāriem par barelu.

Nīderlandes biržā "Title Transfer Facility" (TTF) dabasgāzes cena otrdien pieauga par 10,92% līdz 38,71 eiro par megavatstundu.

Eiro vērtība pret ASV dolāru otrdien kritās no 1,0921 līdz 1,0918 dolāriem par eiro, britu mārciņas vērtība pret ASV dolāru saruka no 1,2792 līdz 1,2766 dolāriem par mārciņu, bet ASV dolāra vērtība pret Japānas jenu kritās no 141,98 līdz 141,40 jenām par dolāru. Eiro vērtība pret britu mārciņu pieauga no 85,38 līdz 85,50 pensiem par eiro.