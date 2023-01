Akciju cenas krītas pēc uzņēmumu peļņas samazināšanās

Akciju cenas ASV un Eiropas biržās trešdien pārsvarā kritās, investoriem reaģējot uz vairāku uzņēmumu peļņas samazināšanos un gaidot ASV ekonomikas izaugsmes datu publicēšanu.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

"Akciju tirgos ir atgriezies kritums, investoriem gatavojoties pesimistiskai lielo tehnoloģiju uzņēmumu peļņas [ziņojumu] sezonai," sacīja tiešsaistes tirdzniecības platformas OANDA vecākais tirgus analītiķis Kreigs Erlams.

"[Darbinieku] atlaišanas (..) un pesimistiskas prognozes ātri kļūst par normu," sacīja Erlams.

"Ventura Wealth Management" analītiķis Toms Keihils atzina par iespējamu, ka "investorus pārsteidza nesagatavotus ātrums, ar kādu akciju cenas ir pieaugušas" jaunā gada sākumā.

Investori arī gaida 4.ceturkšņa ASV ekonomikas izaugsmes datus, kurus paredzēts publicēt ceturtdien.

Naftas cenas praktiski nemainījās, tirgus dalībniekiem apsverot recesijas iespējamību pret prognozi par naftas pieprasījumu Ķīnā, tai aizejot no nulles kovida politikas.

ASV biržu indekss "Dow Jones Industrial Average" trešdien pieauga par mazāk nekā 0,1% līdz 33 743,84 punktiem, indekss "Standard & Poor's 500" kritās par mazāk nekā 0,1% līdz 4016,22 punktiem, bet indekss "Nasdaq Composite" samazinājās par 0,2% līdz 11 313,357 punktiem.

Londonas biržas indekss FTSE 100 trešdien kritās par 0,2% līdz 7744,87 punktiem, Frankfurtes biržas indekss DAX 30 saruka par 0,1% līdz 15 081,64 punktiem, bet Parīzes biržas indekss CAC 40 samazinājās par 0,1% līdz 7043,88 punktiem.

Ņujorkas biržas elektroniskajā tirdzniecībā WTI markas jēlnaftas cena trešdien nemainījās un bija 80,15 ASV dolāri par barelu. "Brent" markas jēlnaftas cena Londonas biržā nemainījās un bija 86,12 dolāri par barelu.

Eiro vērtība pret ASV dolāru trešdien pieauga no 1,0889 līdz 1,0921 dolāram par eiro, britu mārciņas vērtība pret ASV dolāru kāpa no 1,2337 līdz 1,2403 dolāriem par mārciņu, bet ASV dolāra vērtība pret Japānas jenu samazinājās no 130,17 līdz 129,57 jenām par dolāru. Eiro vērtība pret britu mārciņu kritās no 88,23 līdz 88,02 pensiem par eiro.