Akciju cenas krītas pirms ASV inflācijas datu publicēšanas

Akciju cenas ASV un Eiropas biržās otrdien kritās, investoriem gaidot svarīgu ASV inflācijas datu publicēšanu un sekojot ASV prezidenta Džo Baidena sarunām ar republikāņiem Kongresā par valsts parāda griestu paaugstināšanu.

Tirgu dalībnieki gaida ASV inflācijas datu publicēšanu trešdien, kas var noteikt Federālās rezervju sistēmas (FRS) politiku procentlikmju jomā.

Inflācijas samazināšanās pēdējo mēnešu laikā ir vairojusi cerības, ka FRS drīz iepauzēs procentlikmju paaugstināšanu un līdz gada beigām pat varētu uzsākt to pazemināšanu. Šo uzskatu pastiprina arī banku krīze.

"ASV inflācijas datiem (..) būs svarīga loma, nosakot FRS procentlikmju plānus turpmāk," sacīja finanšu konsultāciju uzņēmuma "deVere Group" vadītājs Naidžels Grīns.

Ceturtdien par savu lēmumu monetārās politikas jomā paziņos Anglijas Banka. Analītiķi paredz jaunu procentlikmju paaugstināšanu, jo inflācija Lielbritānijā saglabājas apmēram 10% līmenī.

ASV biržu indekss "Dow Jones Industrial Average" otrdien kritās par 0,2% līdz 33 561,81 punktam, indekss "Standard & Poor's 500" saruka par 0,5% līdz 4119,17 punktiem, bet indekss "Nasdaq Composite" samazinājās par 0,6% līdz 12 179,55 punktiem.

Londonas biržas indekss FTSE 100 otrdien kritās par 0,2% līdz 7764,09 punktiem,, Frankfurtes biržas indekss DAX nemainījās un bija 15 955,48 punkti, bet Parīzes biržas indekss CAC 40 samazinājās par 0,6% līdz 7397,17 punktiem.

Ņujorkas biržas elektroniskajā tirdzniecībā WTI markas jēlnaftas cena otrdien pieauga par 0,8% līdz 73,71 ASV dolāram par barelu. "Brent" markas jēlnaftas cena Londonas biržā kāpa par 0,6% līdz 77,44 dolāriem par barelu.

Nīderlandes biržā "Title Transfer Facility" (TTF) dabasgāzes cena otrdien kritās par 2,51% līdz 35,95 eiro par megavatstundu.

Eiro vērtība pret ASV dolāru otrdien kritās no 1,1004 līdz 1,0965 dolāriem par eiro, britu mārciņas vērtība pret ASV dolāru kāpa no 1,2618 līdz 1,2622 dolāriem par mārciņu, bet ASV dolāra vērtība pret Japānas jenu palielinājās no 135,10 līdz 135,22 jenām par dolāru. Eiro vērtība pret britu mārciņu kritās no 87,21 līdz 86,84 pensiem par eiro.