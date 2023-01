Akciju cenas krītas pirms centrālo banku lēmumiem par procentlikmēm

Akciju cenas ASV un Eiropas biržās pirmdien pārsvarā kritās pirms šonedēļ gaidāmiem centrālo banku lēmumiem par jaunu procentlikmju paaugstināšanu cīņā pret inflāciju.

Tiek prognozēts, ka ASV Federālā rezervju sistēma (FRS) trešdien pacels procentlikmes par 25 bāzes punktiem. Decembrī tā bija paaugstinājusi procentlikmes par 0,5 procentpunktiem, bet pirms tam četras reizes pēc kārtas - par 0,75 procentpunktiem.

Ir gaidāms, ka Anglijas Banka un Eiropas Centrālā banka (ECB) ceturtdien paziņos savus lēmumus monetārajā politikā.

ASV biržu indekss "Dow Jones Industrial Average" pirmdien kritās par 0,8% līdz 33 717,09 punktiem, indekss "Standard & Poor's 500" saruka par 1,3% līdz 4017,77 punktiem, bet indekss "Nasdaq Composite" samazinājās par 2,0% līdz 11 393,81 punktam.

Londonas biržas indekss FTSE 100 pirmdien pieauga par 0,3% līdz 7784,87 punktiem, Frankfurtes biržas indekss DAX 30 saruka par 0,2% līdz 15 126,08 punktiem, bet Parīzes biržas indekss CAC 40 samazinājās par 0,2% līdz 7082,01 punktam.

Ņujorkas biržas elektroniskajā tirdzniecībā WTI markas jēlnaftas cena pirmdien kritās par 2,2% līdz 77,90 ASV dolāriem par barelu. "Brent" markas jēlnaftas cena Londonas biržā saruka par 2,0% līdz 84,90 dolāriem par barelu.

Nīderlandes biržā "Title Transfer Facility" (TTF) dabasgāzes cena pirmdien samazinājās par 0,49% līdz 55,16 eiro par megavatstundu.

Eiro vērtība pret ASV dolāru pirmdien kritās no 1,0874 līdz 1,0854 dolāriem par eiro, britu mārciņas vērtība pret ASV dolāru saruka no 1,2395 līdz 1,2353 dolāriem par mārciņu, bet ASV dolāra vērtība pret Japānas jenu palielinājās no 129,80 līdz 130,43 jenām par dolāru. Eiro vērtība pret britu mārciņu pieauga no 87,65 līdz 87,84 pensiem par eiro.