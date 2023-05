Akciju cenas krītas, turpinoties sarunām par ASV parādu

Akciju cenas ASV un Eiropas biržās otrdien kritās, tirgu dalībniekiem gaidot iespējamo notikumu attīstību sarunās par ASV parāda defolta novēršanu.

Investoru noskaņojumu nomāca arī dati par vāju Ķīnas ekonomikas atveseļošanos.

ASV mazumtirdzniecības apgrozījums aprīlī, salīdzinot ar iepriekšējo mēnesi, palielinājies par 0,4%, tādējādi reģistrēts mazāks kāpums par prognozētajiem 0,7%, liecina otrdien publicēti Tirdzniecības ministrijas dati.

ASV mazumtirgotāja "Home Depot" ienākumi pirmajā ceturksnī samazinājās, sarūkot patērētāju tēriņiem.

ASV dolāra vērtība pret citām svarīgajām valūtām pieauga, bet naftas cenas kritās.

"Pieaug bažas, ka netiek panākts pietiekams progress, lai novērstu ASV defoltu, kurš izraisītu šoka viļņus finanšu tirgos," atzīmēja "Hargreaves Lansdown" naudas un tirgu vadītāja Suzanna Strītere.

ASV Pārstāvju palātas spīkers Kevins Makartijs pēc tikšanās Baltajā namā paziņoja, ka vēl ir daudz darāmā sarunās par federālā aizņemšanās limita paaugstināšanu un potenciāli katastrofāla kredītdefolta novēršanu. Termiņš vienošanās panākšanai ir pēc dažām dienām.

Republikāņi pieprasa tēriņu samazināšanu kā nosacījumu likumprojekta pieņemšanai par parāda griestu pacelšanu, bet demokrāti grib parāda griestu paaugstināšanu bez nosacījumiem.

ASV biržu indekss "Dow Jones Industrial Average" otrdien kritās par 1,0% līdz 33 012,14 punktiem, indekss "Standard & Poor's 500" saruka par 0,6% līdz 4109,90 punktiem, bet indekss "Nasdaq Composite" samazinājās par 0,2% līdz 12 343,05 punktiem.

Londonas biržas indekss FTSE 100 otrdien kritās par 0,3% līdz 7751,08 punktiem, Frankfurtes biržas indekss DAX saruka par 0,1% līdz 15 897,93 punktiem, bet Parīzes biržas indekss CAC 40 samazinājās par 0,2% līdz 7406,01 punktam.

Ņujorkas biržas elektroniskajā tirdzniecībā WTI markas jēlnaftas cena otrdien kritās par 0,4% līdz 70,86 ASV dolāriem par barelu. "Brent" markas jēlnaftas cena Londonas biržā saruka par 0,4% līdz 74,91 dolāram par barelu.

Nīderlandes biržā "Title Transfer Facility" (TTF) dabasgāzes cena otrdien kritās par 1,53% līdz 31,82 eiro par megavatstundu.

Eiro vērtība pret ASV dolāru otrdien kritās no 1,0874 līdz 1,0865 dolāriem par eiro, britu mārciņas vērtība pret ASV dolāru saruka no 1,2529 līdz 1,2483 dolāriem par mārciņu, bet ASV dolāra vērtība pret Japānas jenu palielinājās no 136,12 līdz 136,37 jenām par dolāru. Eiro vērtība pret britu mārciņu pieauga no 86,80 līdz 87,01 pensam par eiro.