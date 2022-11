Akciju cenas krītas uztraukumā par raķetes eksploziju Polijā

Akciju cenas pasaules biržās trešdien kritās, investoriem Eiropā uztraucoties par raķetes eksploziju Polijā, bet ASV tirgiem nervozējot par mazumtirgotāja "Target" brīdinājumiem par vāju brīvdienu iepirkšanās sezonu.

Londonas biržas indekss kritās par 0,3% pēc ziņām, ka gada inflācija Lielbritānijā oktobrī pieaugusi līdz 11,1% salīdzinājumā ar 10,1% septembrī, tādējādi reģistrēts augstākais līmenis kopš 1981.gada oktobra.

ASV dolāra vērtība pieauga pret Japānas jenu, bet kritās pret eiro un britu mārciņu.

"Ziņas par raķešu triecieniem otrdien Polijā dabiski izraisīja drebuļus tirgos," sacīja tirdzniecības platformas OANDA vecākais tirgus analītiķis Kreigs Erlams.

"Par pēkšņas un negaidītas eskalācijas perspektīvu karā Ukrainā, sevišķi iesaistot NATO valsti, ir nepanesami domāt, bet mēs gandrīz bijām spiesti to darīt," piebilda Erlams.

Mazumtirdzniecības apgrozījums ASV oktobrī, salīdzinot ar iepriekšējo mēnesi, pieaudzis par 1,3%, tādējādi reģistrēts straujāks kāpums par prognozēto. Neraugoties uz to, "Target" ziņoja par negaidīti vāju apgrozījumu, brīdinot par vāju brīvdienu iepirkšanās sezonu.

"Target" vadītājs Braiens Kornels sacīja, ka "viesu iepirkšanās uzvedību aizvien vairāk ietekmē inflācija, augošas procentlikmes un ekonomiskā nedrošība". "Target" akcijas cena kritās par 13,1%.

ASV biržu indekss "Dow Jones Industrial Average" trešdien kritās par 0,1% līdz 33 553,83 punktiem, indekss "Standard & Poor's 500" saruka par 0,8% līdz 3958,79 punktiem, bet indekss "Nasdaq Composite" samazinājās par 1,5% līdz 11 183,66 punktiem.

Londonas biržas indekss FTSE 100 trešdien kritās par 0,3% līdz 7351,19 punktiem, Frankfurtes biržas indekss DAX 30 saruka par 1,0% līdz 14 234,03 punktiem, bet Parīzes biržas indekss CAC 40 samazinājās par 0,5% līdz 6607,22 punktiem.

Ņujorkas biržas elektroniskajā tirdzniecībā WTI markas jēlnaftas cena trešdien kritās par 1,5% līdz 85,59 ASV dolāriem par barelu. "Brent" markas jēlnaftas cena Londonas biržā saruka par 1,1% līdz 92,86 dolāriem par barelu.

Eiro vērtība pret ASV dolāru trešdien pieauga no 1,0354 līdz 1,0395 dolāriem par eiro, britu mārciņas vērtība pret ASV dolāru kāpa no 1,1871 līdz 1,1914 dolāriem par mārciņu, bet ASV dolāra vērtība pret Japānas jenu palielinājās no 139,16 līdz 139,54 jenām par dolāru. Eiro vērtība pret britu mārciņu pieauga no 87,18 līdz 87,21 pensam par eiro.