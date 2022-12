Akciju cenas krītas Volstrītā, bet pieaug Eiropas biržās

Akciju cenas Volstrītā un Āzijas biržās pirmdien kritās, bet Eiropas biržās pieauga vieglas pirmssvētku tirdzniecības apstākļos pēc pagājušonedēļ piedzīvotajiem kritumiem, kuri sekoja ievērojamām procentlikmju paaugstināšanām.

Akciju cenas pirms Ziemassvētkiem bieži pieaug, tirdzniecībā dominējot nelieliem investoriem pirmssvētku noskaņojumā.

"[Eiropas akciju] tirgos ir kāpums, jo daži tirdzniecības dalībnieki ir optimistiski noskaņoti par akciju novērtējumiem, kas viņiem šķiet kaut kādā ziņā pievilcīgi," sacīja "AvaTrade" analītiķis Naīms Aslams.

"Mums tirgos tiešām nav liela apjoma, jo tirdzniecības dalībnieki devušies brīvdienās," viņš piebilda.

Āzijas biržu indeksi kritās, turpinoties bažām par iespējamu globālu recesiju, kuru var izraisīt galveno centrālo banku mēģinājumi cīnīties pret inflāciju, ceļot procentlikmes.

ASV biržu indekss "Dow Jones Industrial Average" pirmdien kritās par 0,5% līdz 32 757,54 punktiem, indekss "Standard & Poor's 500" saruka par 0,9% līdz 3817,66 punktiem, bet indekss "Nasdaq Composite" samazinājās par 1,5% līdz 10 546,03 punktiem.

Londonas biržas indekss FTSE 100 pirmdien pieauga par 0,4% līdz 7361,31 punktam, Frankfurtes biržas indekss DAX 30 kāpa par 0,4% līdz 13 942,87 punktiem, bet Parīzes biržas indekss CAC 40 palielinājās par 0,3% līdz 6473,29 punktiem.

Ņujorkas biržas elektroniskajā tirdzniecībā WTI markas jēlnaftas cena pirmdien pieauga par 1,2% līdz 75,19 ASV dolāriem par barelu. "Brent" markas jēlnaftas cena Londonas biržā kāpa par 1,0% līdz 79,80 dolāriem par barelu.

Eiro vērtība pret ASV dolāru pirmdien pieauga no 1,0586 līdz 1,0610 dolāriem par eiro, britu mārciņas vērtība pret ASV dolāru nemainījās un bija 1,2148 dolāri par mārciņu, bet ASV dolāra vērtība pret Japānas jenu palielinājās no 136,60 līdz 136,95 jenām par dolāru. Eiro vērtība pret britu mārciņu pieauga no 87,14 līdz 87,31 pensam par eiro.