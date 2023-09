Akciju cenas krītas Volstrītā, bet pieaug Eiropas biržās

Akciju cenas Volstrītā trešdien kritās, bet ASV dolāra vērtība pieauga pēc ASV Federālās rezervju sistēmas (FRS) lēmuma nemainīt procentlikmes. Eiropas biržās akciju cenas pieauga.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

FRS ar savu lēmumu, kas jau bija gaidāms, atlika vēl vienu procentlikmju paaugstināšanu, bet tā ir iespējama vēl šogad.

FRS vadītājs Džeroms Pauels atkal attiecās paziņot par procentlikmju paaugstināšanu cikla izbeigšanu.

FRS publiskotas prognozes paredz vēl vienu procentlikmju paaugstināšanu 2023. gadā un divas procentlikmju samazināšanas 2024. gadā. Iepriekš bija prognozēts, ka nākamgad procentlikmes tiktu samazinātas četras reizes.

"ASV ekonomika ir pārāk spēcīga, un šis procentlikmju paaugstināšanu cikls turpināsies daudz ilgāk, nekā Volstrīta gribētu," sacīja OANDA analītiķis Edvards Moja.

Ceturtdiien lēmumus par procentlikmēm pieņems centrālās bankas Lielbritānijā, Šveicē, Zviedrijā, Norvēģijā, Turcijā, Indonēzijā un Dienvidāfrikā.

ASV biržu indekss "Dow Jones Industrial Average" trešdien kritās par 0,3% līdz 34 440,88 punktiem, indekss "Standard & Poor's 500" saruka par 0,9% līdz 4402,20 punktiem, savukārt indekss "Nasdaq Composite" samazinājās par 1,5% līdz 13 469,13 punktiem.

Londonas biržas indekss FTSE 100 trešdien pieauga par 0,9% līdz 7731,65 punktiem, Frankfurtes biržas indekss DAX kāpa par 0,8% līdz 15 781,59 punktiem, bet Parīzes biržas indekss CAC 40 palielinājās par 0,7% līdz 7330,79 punktiem.

Ņujorkas biržas elektroniskajā tirdzniecībā WTI markas jēlnaftas cena trešdien kritās par 1,0% līdz 90,28 ASV dolāriem par barelu. "Brent" markas jēlnaftas cena Londonas biržā saruka par 0,9% līdz 93,53 dolāriem par barelu.

Nīderlandes biržā "Title Transfer Facility" (TTF) dabasgāzes cena trešdien pieauga par 1,4% līdz 37,28 eiro par megavatstundu.

Eiro vērtība pret ASV dolāru trešdien kritās no 1,0692 līdz 1,0664 dolāriem par eiro, britu mārciņas vērtība pret ASV dolāru saruka no 1,2383 līdz 1,2342 dolāriem par mārciņu, bet ASV dolāra vērtība pret Japānas jenu palielinājās no 147,61 līdz 148,22 jenām par dolāru. Eiro vērtība pret britu mārciņu pieauga no 86,34 līdz 86,35 pensiem par eiro.