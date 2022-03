Akciju cenas mainās dažādos virzienos, naftas cenas krītas

Akciju cenas pasaules biržās ceturtdien mainījās dažādos virzienos, bet naftas cenas kritās, investoriem izvērtējot jaunus Rietumvalstu pasākumus spiediena izdarīšanai uz Krieviju.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Briselē notika NATO, G7 un Eiropas Savienības (ES) līderu sanāksmes. ASV paziņoja par jaunām sankcijām pret Krievijas likumdevējiem, oligarhiem un aizsardzības uzņēmumiem, kā arī sāka gatavot likumprojektu par Krievijas zelta rezervju iesaldēšanu aptuveni 132 miljardu ASV dolāru (111,6 miljardu eiro) vērtībā.

Londonas biržas indekss nedaudz pieauga, bet Parīzes un Frankfurtes biržu indeksi kritās. Volstrītā visi trīs galvenie indeksi pieauga par vairāk nekā 1%.

Analītiķi daļēji saistīja akciju cenu kāpumu Volstrītā ar Rietumvalstu demonstrēto vienotību Briselē pret Krievijas iebrukumu Ukrainā.

"Es uzskatu, ka NATO koordinācija un cerība uz kāda veida pamieru varbūt veicina akciju cenu palielināšanos," sacīja "Bokeh Capital Partners" galvenais investīciju pārzinis Kims Forests.

ASV biržu indekss "Dow Jones Industrial Average" ceturtdien pieauga par 1,0% līdz 34 707,94 punktiem, indekss "Standard & Poor's 500" kāpa par 1,4% līdz 4520,16 punktiem, bet indekss "Nasdaq Composite" palielinājās par 1,9% līdz 14 191,84 punktiem.

Londonas biržas indekss FTSE 100 ceturtdien pieauga par 0,1% līdz 7467,38 punktiem, Frankfurtes biržas indekss DAX 30 saruka par 0,1% līdz 14 273,79 punktiem, bet Parīzes biržas indekss CAC 40 samazinājās par 0,4% līdz 6555,77 punktiem.

Ņujorkas biržas elektroniskajā tirdzniecībā WTI markas jēlnaftas cena ceturtdien kritās par 2,3% līdz 112,34 ASV dolāriem par barelu. "Brent" markas jēlnaftas cena Londonas biržā samazinājās par 2,1% līdz 119,03 dolāriem par barelu.

Eiro vērtība pret ASV dolāru ceturtdien kritās no 1,1004 līdz 1,1000 dolāriem par eiro, britu mārciņas vērtība pret ASV dolāru saruka no 1,3205 līdz 1,3186 dolāriem par mārciņu, bet ASV dolāra vērtība pret Japānas jenu palielinājās no 121,15 līdz 122,38 jenām par dolāru. Eiro vērtība pret britu mārciņu pieauga no 83,33 līdz 83,39 pensiem par eiro.