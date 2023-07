Akciju cenas mainās dažādos virzienos

Akciju cenas ASV un Eiropas biržās ceturtdien mainījās dažādos virzienos, turpinoties ASV uzņēmumu peļņas datu publicēšanai, bet ASV dolāra vērtība pieauga.

Volstrītas indekss "Nasdaq Composite" saruka par 2,1%, samazinoties "Tesla" un "Netflix" akciju cenām, un šī tendence skāra arī citus ASV tehnoloģiju milžus, tostarp "Amazon", "Apple" un "Google" māteskompāniju "Alphabet". Samazinājās arī indekss "Standard & Poor's 500", bet indekss "Dow Jones Industrial Average" pieauga.

Analītiķi bija brīdinājuši, ka ASV akciju tirgū trešā ceturkšņa sākumā var būt gaidāms kritums pēc kāpuma otrajā ceturksnī.

Eiropas biržu indeksi pieauga, bet Āzijas akciju tirgus nomāca bažas par Ķīnas ekonomikas stāvokli.

"Tesla" akciju cena šogad bija vairāk nekā divkāršojusies, bet ceturtdien kritās par apmēram 10%. "Netflix", kuras akciju cena šogad bija pieaugusi par vairāk nekā 60%, ceturtdien piedzīvoja akciju cenas krišanos par 8,4%, neraugoties uz paziņojumu par abonentu skaita palielināšanos pēc paroļu koplietošanas ierobežojumu ieviešanas.

ASV dolāra vērtība pret eiro un citām svarīgākajām valūtām pieauga.

ASV biržu indekss "Dow Jones Industrial Average" ceturtdien palielinājās par 0,5% līdz 35 225,18 punktiem, indekss "Standard & Poor's 500" kritās par 0,7% līdz 4534,87 punktiem, savukārt indekss "Nasdaq Composite" saruka par 2,1% līdz 14 063,31 punktam.

Londonas biržas indekss FTSE 100 ceturtdien palielinājās par 0,8% līdz 7646,05 punktiem, Frankfurtes biržas indekss DAX pieauga par 0,6% līdz 16 204,22 punktiem, bet Parīzes biržas indekss CAC 40 kāpa par 0,8% līdz 7384,91 punktam.

Ņujorkas biržas elektroniskajā tirdzniecībā WTI markas jēlnaftas cena ceturtdien pieauga par 0,4% līdz 75,63 ASV dolāriem par barelu. "Brent" markas jēlnaftas cena Londonas biržā kāpa par 0,2% līdz 79,64 dolāriem par barelu.

Nīderlandes biržā "Title Transfer Facility" (TTF) dabasgāzes cena ceturtdien pieauga par 3,91% līdz 28,02 eiro par megavatstundu.

Eiro vērtība pret ASV dolāru ceturtdien kritās no 1,1201 līdz 1,1113 dolāriem par eiro, britu mārciņas vērtība pret ASV dolāru saruka no 1,2940 līdz 1,2867 dolāriem par mārciņu, bet ASV dolāra vērtība pret Japānas jenu pieauga no 139,65 līdz 140,05 jenām par dolāru. Eiro vērtība pret britu mārciņu samazinājās no 86,56 līdz 86,50 pensiem par eiro.