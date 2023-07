Akciju cenas mainās dažādos virzienos

Akciju cenas pasaules biržās pirmdien mainījās dažādos virzienos, tirgiem reaģējot uz vājiem globālās ekonomikas datiem un politisko neskaidrību Spānijā, kā arī gaidot centrālo banku lēmumus par procentlikmēm.

Volstrītas indeksi pieauga, un indekss "Dow Jones Industrial Average" palielinājās 11.tirdzniecības sesiju pēc kārtas.

Eiropas galvenie biržu indeksi maz mainījās. Madrides biržas indekss kritās par 0,4% pēc svētdien notikušajām Spānijas parlamenta vēlēšanām, kurās neviena no politiskajām nometnēm nav spējusi izcīnīt vairākumu.

Āzijas galvenie biržu indeksi mainījās dažādos virzienos, pastāvot bažām par vāju Ķīnas ekonomikas stāvokli. Ķīnas līderi pirmdien atzina, ka valsts ekonomika saskaras ar "jaunām grūtībām un izaicinājumiem".

ASV biržu indekss "Dow Jones Industrial Average" pirmdien palielinājās par 0,5% līdz 35 411,24 punktiem, indekss "Standard & Poor's 500" kāpa par 0,4% līdz 4554,64 punktiem, savukārt indekss "Nasdaq Composite" pieauga par 0,2% līdz 14 058,87 punktiem.

Londonas biržas indekss FTSE 100 pirmdien palielinājās par 0,2% līdz 7678,59 punktiem, Frankfurtes biržas indekss DAX pieauga par mazāk nekā 0,1% līdz 16 190,95 punktiem, bet Parīzes biržas indekss CAC 40 kritās par mazāk nekā 0,1% līdz 7427,31 punktam.

Ņujorkas biržas elektroniskajā tirdzniecībā WTI markas jēlnaftas cena pirmdien pieauga par 2,2% līdz 78,74 ASV dolāriem par barelu. "Brent" markas jēlnaftas cena Londonas biržā kāpa par 2,1% līdz 82,74 dolāriem par barelu.

Nīderlandes biržā "Title Transfer Facility" (TTF) dabasgāzes cena pirmdien pieauga par 8,50% līdz 30,56 eiro par megavatstundu.

Eiro vērtība pret ASV dolāru pirmdien kritās no 1,1124 līdz 1,1067 dolāriem par eiro, britu mārciņas vērtība pret ASV dolāru saruka no 1,2854 līdz 1,2821 dolāram par mārciņu, bet ASV dolāra vērtība pret Japānas jenu kritās no 141,73 līdz 141,51 jenai par dolāru. Eiro vērtība pret britu mārciņu samazinājās no 86,58 līdz 86,29 pensiem par eiro.